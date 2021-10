En entrevista con la Vecindad Santanera (Maldita Vecindad y Sonora Santanera). Dimos un paseo en un cocodrilo virtual a través de los barrios de la CDMX por la historia de la música, el folclor y la resistencia de los pueblos que disfrutan de su música.

En las calles de la Ciudad de México se escriben a diario cientos de historias sobre gente que debe madrugar a diario y recorrer distancias enormes para llegar a su trabajo. Se cuentan historias que terminan en risas sobre cómo fue la última vez que alguien fue atracado a plena luz del día. La modernidad ha querido alcanzar a la médula chilanga del barrio, sus expresiones y métodos de vida, sin embargo, resisten como esos edificios del corazón de Chilangolandia. Quién sabe cómo ni porqué, pero resisten.

Unir a ambos proyectos abarca no sólo distintos aspectos de la cultura del barrio, sino también a muchas generaciones que a su manera han hecho de su barrio y de la música algo que es no sólo un público enorme sino la fuente de inspiración para hablar de las historias de toda esa gente a través de las canciones. Toda la tropicalidad cultural que tenemos en México está ahí representada en la Vecindad Santanera.

Pato habla sobre la música de los barrios y nos recuerda con mucha nostalgia y emoción aquellas tocadas ya un poco empolvadas en el cerebro, las cuales se llevaban a cabo en deportivos de zonas populares de la Ciudad de México

Chilango: Ahora que mencionas esto y que aún no estamos tan libres por la pandemia. Pienso en que mientras estaba planeando esta plática hablaba con mi mamá que es muy fan de ambos proyectos musicales. Ella contaba que recordaba haberme acompañado a un festival en 2005 llamado Revolución en Villacoapa.

Pero también recordaba que en su juventud había hecho un recorrido similar para ir a un concierto de la Sonora Santanera con sus amigos. Cuando hablas de estas generaciones que la Vecindad Santanera abarca, ¿tienen idea de lo mucho que abarca? ¿Cómo han segmentado tanto tiempo de historia en un concierto?

Chilango: Además de la música hemos visto que hay mucho más cosas que representan la historia de ambas bandas, ¿Nos podrían contar como se complementa el show visual y en el escenario?

Chilango: ¿Hasta dónde creen que podría llegar esta fusión?

La música siempre se topa con etiquetas que no siempre representan a la música o a los músicos. En ese sentido La Vecindad Santanera es música latina que no es reconocida como tal. Hoy en día lo latino, es reggaetón e incluso puede venir de países latinos e hispanos. Sin afán de confrontar. Le pedimos al Pollo y a Pato que nos contaran sobre esta identidad y si ellos se sienten incluidos en la etiqueta de “música latina”.

Pollo : No es que estemos peleados con el reggaetón, yo creo que incluso diría que el reggaetón también es mexicano. En nuestro caso nosotros lo que queremos transmitir es que nuestros géneros no están muertos, que también son parte de la cultura latina. Hicimos una evolución de ambos géneros por ejemplo de la mezcla del guaguancó con el rock, eso es algo nuevo y estamos muy contentos con ese tipo de cosas.

Chilango: Justo con lo que mencionas, Pollo. Mucha gente dice que el rock está muerto y se dice que la música tropical ya nomás es para los viejitos de la Ciudadela. ¿Ustedes creen que los géneros tienen una caducidad?

Es otro al México que le hablamos. Con la Sonora es el mismo fenómeno. Sus canciones podrían ya no sonar tanto en la radio pero aún así se siguen escuchando, es música urbana. Suena en las calles y en los barrios, no necesitan de la industria.

Pato : No, para nada, yo creo que eso es algo que siempre le gusta decir a la gente. Lo que estamos haciendo con la Vecindad Santanera no responde a algo comercial, y aún así ha tenido un gran éxito en todos los lugares en los que nos hemos presentado.

Pato: Nosotros llegamos a trabajar con manzanero, con canciones de José José y Juan Gabriel, algunos de ellos reconocieron el trabajo que hicimos al apropiarnos de su canción y hacerla al estilo de la Maldita. No somos rock, somos universales, tenemos música negra, latina, ska, folclor mexicano. Nosotros al pasar de los años lo único que definitivamente no aceptamos, es la violencia, el abuso, los temas misóginos, eso no tendría que tener espacio. Queremos espacios creativos libres