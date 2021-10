Si te aterra ir al dentista, obvio te aterra el amor. Amalgama es una cinta de humor negro, sexo y secretos. Checa el trailer acá.

Por: Editorial M&E

Si eres fan de las películas mexicanas llenas de humor negro, sórdidos secretos y conflictos amorosos, “Amalgama” dirigida por Carlos Cuarón es una cinta que te encantará ver y para muestra tenemos el tráiler que te atrapará desde el primer instante.

El amor como un dolor de muelas

¿De qué va la cinta de Carlos Cuarón?

No se llamaría “Amalgama” si en la trama no estuvieran involucrados dentistas, ¿o no?

Elena Durán, Saúl Bravo, Hugo Vera y José María Gómez, son cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya, por iniciativa de Saúl deciden darse un respiro para pasar un fin de semana en una minúscula isla del Caribe.

Los tres hombres desean a la única mujer que los acompaña, pero ella está ocupada en otros problemas. Cada uno de ellos oculta un oscuro secreto. Vivirán juntos una disparatada, sensual, intensa y claustrofóbica experiencia en donde los celos, la envidia y los excesos marcarán sus vidas para siempre.

Mira el tráiler:

Guía para entrarle al increíble cine de A24 [segunda parte] 📽️

¿Quiénes forman el elenco de ‘Amalgama’?

El colombiano Manolo Cardona (¿Quién Mató a Sara?, Narcos, Guerra de Likes) como el Dr. José María Chema Gómez, Miguel Rodarte (Narcos: México, Perfectos Desconocidos, Salvando al Soldado Pérez) como el Dr. Hugo Vera, Tony Dalton (Better Call Saul, Sense 8, Las Hijas de Abril) como el Dr. Saúl Bravo, y Stephanie Cayo (Club de Cuervos, Yucatán, Como Caído del Cielo) como la Dra. Elena Durán.

¡El regreso de Carlos Cuarón al cine!

¿Quién está detrás de “Amalgama”?

Amalgama está dirigida por el mexicano Carlos Cuarón, nominado al Óscar, al BAFTA y ganador del León de Plata de Venecia por el guión de la icónica película mexicana “Y tu Mamá También”.

La cinta, rodada en México y República Dominicana, es el tercer largometraje como director de Carlos Cuarón, tras las películas “Rudo y Cursi” y“‘Besos de Azúcar“. El guión es coautoría de Cuarón y Luis Usabiaga. La producción es de Cuarón con Manolo y Juancho Cardona.

La aterradora teoría sobre Joe y Theo de la serie You que no viste venir

¿Cuándo podremos ver ‘Amalgama’?

El estreno de ‘Amalgama’ está previsto para el próximo 9 de diciembre de 2021. ¿Estás listo para perderte en una isla paradisíaca y rendirte ante las redes del amor y los secretos?