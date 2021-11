Thierry Guetta, mejor conocido como Mr. Brainwash en el mundo artístico, regresa a la CDMX con "Mexico City is Beautiful".

Mr. Brainwash, el artista francés que saltó a la fama gracias al documental de Banksy,Exit Through The Gift Shop (2010), regresa a nuestro país con una nueva expo: Mexico City Is Beautiful.

¿Quién caraj*s es Mr. Brainwash?

Thierry Guetta, videógrafo y —desde hace poco más de 10 años— artista callejero, se convirtió en Mr. Brainwash por ahí del 2008. Comenzó grabando documentales de arte urbano, pero rápidamente pasó de ser observador a ser el artista, estrenándose en 2008 con Life Is Beautiful, una exposición multitudinaria en Los Ángeles, California.

A pesar de que muchos creen que su estilo es apropiacionista, si de algo no sabe duda es que Thierry, o más bien, Mr. Brainwash contagia a cualquiera con su positivismo, energía, calidez, humor e irreverencia.

Ha diseñado portadas para discos de Madonna, KYGO y Rick Ross. Su obra ha aparecido en distintas películas de Hollywood y también ha colaborado con marcas del calibre de Coca Cola y Marvel Comics. Lo cierto es que, nos guste o no, hoy Mr. Brainwash sigue dando de qué hablar y su arte se vende —cada vez más— como pan caliente. Todos quieren un pedacito del ‘inigualabre’ Mr. Brainwash.

¿Genio o farsante?

Su estilo mezcla el pop art con un dadaísmo callejero con un toque actual y contracultural, pero ¿es Mr. Brainwash un verdadero genio o en realidad es, de alguna manera, un farsante?

Durante el openingde Mexico City Is Beautifulen LS Galería, platicamos un ratito con él. Y, una de las primeras preguntas tenía que ser: ¿Cuáles son los límites entre el plagio y la inspiración?

Nada tonto, Thierry contestó de manera ambigua:

Cualquiera puede lograrlo. Todas las personas son estrellas. La diferencia está en que algunos creen en sí mismos.

MBW siempre ha dicho que reproducir el trabajo de otros artistas es “honrarlos”. Pero las opiniones —aún después de tantos años— siguen estando divididas. Muchos siguen sin estar convencidos de si Mr. Brainwash es un verdadero artista o más bien una burla al plagio y éxito volátil. O incluso una parodia del propio Banksy.

Mr. Brainwash en la CDMX

Lo que sí es un hecho es que MBW lo ha hecho bien, pues ha levantado polémica desde su primera exposición. Se mofe o no del negocio del arte… Mr. Brainwash, quien toma imágenes de la cultura pop para pintarlas y jugar con ellas, para después presentarlasbajo una estética propia… lo ha hecho bien. Su estrategia ha funcionado. Tanto, que hoy regresa a la CDMX con una expo bastante ‘choncha’, con más de 50 piezas, de las cuales 20 fueron creadas específicamente para este nuevo show.

No es la primera vez que Mr. Brainwash tiene una exposición en la CDMX, pero para esta ocasión decidió elaborar algunas piezas ‘mexicanizadas’. Entre ellas se encuentra la estrella de la expo, la del vochito/taxi, varias versiones de “Bésame Mucho” (una de sus piezas más icónicas, en versión ‘mexa’) y “Love Is The Answer”. También, “Mexico City is beautiful y chingón” es una de las frases que se pueden ver plasmadas en sus nuevas piezas. Por supuesto, siempre haciendo referencia, como en todas sus obras, a artistas importantes del steet y pop art como Andy Warhol, Banksy, Keith Haring y Jean-Michel Basquiat.

Cuando le pregunté a Mr. Brainwash cuál era la pieza que creó específicamente para esta nueva exposición en la CDMX que más le gustaba, él no dudó en levantarse y dirigirse rápidamente hacia ella.

Y sí. Su obra favorita es, de hecho, la estrella del show.

Con sus manotas (en serio que están grandes) llenas de pintura, me señaló los elementos que más le gustan. Pasando por la cara de Emiliano Zapata y “the other guy”, o sea, Pancho Villa. De hecho, sí le tuve que recordar su nombre. Puso su dedo en los bumper stickers del vochito/taxi y me dijo:

No iba a poner un Rolls Royce. Tiene que ser algo más real. Este es un carro que ves en la Ciudad de México.

Con esta expo, MBW pretende “mover fronteras y acercar el mensaje del arte a los mexicanos con una actitud positiva y esperanzadora”.

El amor siempre es la respuesta. México es hermoso. Y yo… amo a México.

¿Qué puedes esperar de la expo de Mr. Brainwash en la CDMX?

Bueno, pues son un total de 60 piezas, de las cuales 20 fueron creadas exclusivamente para Mexico City Is Beautiful, incluyendo la de Chaplin y el vochito y varios “Bésame Mucho”.

Quizá te emociones mucho al ver los primeros lienzos, a veces separados por instalaciones de luces neón. Pero ya que llegas al tercer piso… no encontrarás nada verdaderamente innovador o fuera de lo que siempre hemos visto de parte de Mr. Brainwash.

Son imágenes que hemos visto un sinfín de veces. ¿Atractivas? ¡Sin lugar a dudas! Aunque la crítica se haya reído de él en el pasado, la única realidad es que el mercado le sigue aplaudiendo y… ¡mucha gente lo ama! ¿Vale la pena darse una vuelta? Definitivamente sí.

Puedes visitar Mexico City Is Beautifula partir del 19 de noviembre de 2021 en LS Galería (que recibe a MBW como parte de los festejos de su 21 aniversario). Estará disponible tres meses.

Donde: L/S Galería Polanco, Ibsen #32/A, Polanco III Sección

Horarios: Lunes a viernes de 10:00 am -18:00 h

Para visitarla tienes que realizar una cita.