¡Por fin Smithers encontró el amor (y no es Mr. Burns)! Y para festejar, queremos recordar algunos momentos LGBT+ de Los Simpson.

Es hora de recordar algunos de los momentos LGBT+ que nos han regalado Los Simpson. Después de 33 temporadas deLos Simpson, Smithers encontró pareja. Fue en 2016 —en el capítuloThe Burns Cage— cuando se confirmó lo que todos ya sabíamos desde hace muchos años, un secreto a voces: Waylon Smithers Jr, el asistente del multimillonario Montgomery Burns, es gay. Y sí, tal y como lo sospechábamos, el buen Smithers aceptó estar enamorado de su jefe, Mr. Burns. Tristemente, sabemos que no es correspondido.

Pero en el octavo episodio de la temporada 33, Smithers por fin encuentra el amor. Se enamora de Michael De Graaf, un diseñador de moda y juez de untalent show. Esto emocionó a muchos fans, pues es la primera vez que se muestra a este personaje con una pareja formal. Sobre esto, Matt Selman, elshowrunner, dijo: “Pensamos: su vida amorosa es una especie de pizarra en blanco”.

Sobre Michael De Graaf, Selman asegura que:”Es encantador y tiene los pies en la tierra. Le encanta queSmithersno lo esté usando.Smithers no sabe nada de moda. Es unhombrelisto y trabajador.Michaelestá cansado de la gente del mundo de la moda en Nueva York, donde todos tienen intereses. Él quiere a ese chico normal de Estados Unidos que no se preocupa por el estatus”.

Para celebrar que, después de tanto tiempo, por fin Smithers encontró una pareja, nos gustaría recordar 5 de los momentos LGBT+ más memorables que han aparecido enLos Simpson.

Las (muchas) veces que Homero besó a un hombre

¡Claro que Homero se ha dado sus becerros con otros hombres, oigan! Y no lo ha hecho una vez, sino varias. A lo largo de las 33 temporadas del show creado por Matt Groening, el esposo de Marge se ha besado con: el Jefe Górgory, con Moe, con el alcalde Quimby, Milhouse (aunque estamos tratando de borrarlo de nuestra memoria), con Flanders y también con Grady (un personaje gay) en el episodioThe Gays of the Condo.

El romance gay del abuelo Simpson

Quizá no te habías dado cuenta, pero todo parece indicar que Abraham Simpson en bisexual, al igual que su nieta, Lisa. Pero no todos están listos para tener esa conversación. Lo que sí te podemos decir es que Abe nos ha regalado uno de los mejores momentos LGBT+ en la historia deLos Simpson. Fue en un episodio de la temporada 30 cuando Abraham cuenta la historia de cómo se enamoró de un fotógrafo cuando estuvo en el Ejército.Abraham y su amigo empeizanasalir juntos y con el tiempo parece que Abeempieza a verlo como más que un amigo. Sin embargo,cree que ya es demasiado viejo para aventurarse a un romance y quedan como‘amiguis’.

Homero en el barrio gay de Springfield

En el episodioThe Gays of the Condo, Homero y Marge se pelean, entonces, él se muda (sin saberlo) al barrio gay de Springfield. Naturalmente, se hace amigo de los amigos (gays) de Smithers: Grady y Julio. Homero empieza a salir de fiesta con sus nuevos amiguis y así nos regaló uno de los momentos LGBT+ más chidos de Los Simpson: él bailando en un antro gay mientras hace striptease.

Lisa con sus parejas

¿Te acuerdas que arriba mencionamos que Lisa Simpson es bisexual? Bueno, pues si no nos crees, te lo demostramos con imágenes. De hecho, fue el mismísimo Al Jean, uno de los showrunners del programa, quien dijo que Lisa podría tener una relación poliamorosa en el futuro. Muchos fans aseguran que Lisa es lesbiana, pero a lo largo de los años se han mostrado algunas pistas de que ella en realidad es bisexual. Lo sabemos porque en una de las intros especiales deLos Simpson, logramos verla acompañada de su novia en una foto familiar. Asimismo, en otra intro la vemos, no con una, sino con dos mujeres a su lado.

Gay Pride, bodas LGBT+ y Patty sale del clóset

Desde los inicios deLos Simpsonlogramos ver cómo es el Gay Pride de Springfield. Pero en el episodio 10 de la temporada 16, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legaliza en Springfield. Entonces, Homero aprovecha para casar a todas las parejas. Mientras tanto, Patty, hermana de Marge, admite que es lesbiana y quiere casarse con su pareja femenina.

En realidad, Los Simpson han incluido muchos momentos LGBT+ a lo largo de sus más de 710 episodios. Así como también cuentan con varios personajes LGBT+ y hemos visto desfilar íconos LGBT+ que fueron ‘Simpsonizados’ para aparecer en los episodios, tal es el caso de Lady Gaga, RuPaul, Elton John, Frida Kahlo y Ellen DeGeneres.