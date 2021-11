Porque podrá suceder que haya calentura y poco varo, hicimos esta selección calada de moteles para echar pasión con presupuesto.

En lo que refiere a moteles, hay de todo y para todos, pero siendo honestos a veces la calentura gana y no todos los moteles son precisamente baratos y a la vez chidos. Por eso, es de suma importancia que tengas en tu radar estas opciones de motelines buenos, bonitos y baratos en la CDMX para cuando todavía faltan unos días pa’ la quincena, pero andas on fire y ya te urge romancear.

5 Moteles a $500 varos

Motel VP Fly

Este es uno de los moteles juveniles más económicos (y a la vez cool) que encontrarás. Está bien cerquita del AICM y cuentan con distintos tipos de villas: Villa Fajódromo y Villa Rincón del Sacrificio. Ambas cuestan $390 pesitos y obvio hay room service, restaurante/bar, wi-fi (que probablemente ni siquiera necesites porque vas a estar muy ocupado) y, desde luego que también tienen sex shop por si se te antoja comparar alguito. Tienen potro del amor y también tubos para pole dance.

Dónde: Calle Ote. 182 #131, Moctezuma 2da Secc, Venustiano Carranza, 15530 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 8841 9866

Precios: $390 pesos

Eurosuites

Sin lugar a dudas, Euro Suites es uno de los moteles de menos de $500 pesos a los que puedes ir a cachondear si estás por la zona de Churubusco. Tienen tres tipos de habitaciones: Sencilla por tan solo $420 pezuñas, Junior Suite por $520 y ya si te quieres ver muy acá, puedes pedir una Master Suite por la módica cantidad de $670 pesos. La verdad es que este motel está muy bien ubicado y es muy accesible, por eso tiene tantos visitantes. Algunas habitaciones tienen potro del amor, tubo de pole dance y la Master Suite cuenta con jacuzzi y wait for it… sauna/vapor.

Dónde: Av. Río Churubusco 1058, San José Aculco, Iztapalapa, 09410 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5648 1111

Precios: $420 a $670 pesos

Página: www.eurosuites.com.mx

Picasso Periférico

En serio que si no has ido a Picasso… no has vivido lo suficiente. Por tan solo $420 pesos, puedes disfrutar de una Master Suite. No, y espérate, porque si pagas $500 pesos tendrás la oportunidad de hacer el delicioso en nada más y nada menos que una Suite… ¡CON JARDÍN! Y de verdad que sus espacios están diseñados para provocar pasiones incontrolables. Recomendadísimo.

Dónde: Av San Lorenzo 5708, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, 09860 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5426 4983

Página: motelpicasso.com

Motel Pirámides del Valle

Un clásico que hace poco fue remodelado. La habitación sencilla cuesta $500 pesos por 5 horitas. Si quieres que tenga jacuzzi, te costará doscientos pesos más. Lo que también está bien chido de Pirámides es que su menú de comida y chupe es enoooorme y los precios están muy accesibles. Entonces puedes echarte varios rounds y después comer y beber deli. En cinco horas se pueden hacer muuuchas cosas.

Dónde: José María Rico 632, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX

Precios: $500 a $1,500 pesos

Teléfono: 55 5524 9350

Página: Facebook y piramidesdelvalle.mx

Foto: Archivo Chilango/Cortesía Motel Pirámides del Valle

Xanadú Hotel & Suites

“Discretos, limpios, ordenados, precios accesibles” es la primera reseña que de Xanadú en Google. Y sí. La habitación sencilla está en nada más y nada menos que $390 pesos, ahora, si quieres una habitación villa, te costará $420 pesos. Son cinco horas. ¡Se pueden hacer muchísimas cochinadas en cinco horas! Pero si quieres pasar la noche, también se puede. Nomás que cuesta $540 (también las que tienen jacuzzi). Xanadú es un clásico y es famosísimo, sin duda, es garantía.

Dónde: Calz. de Tlalpan 906, Nativitas, Benito Juárez, 03500 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5696 8534

Precios: $390 a $540 pesos

¿Qué tal te quedó esta selección de 5 moteles a $500 varos? ¿Te lanzarás a ver si vale la pena? Esperamos que lo disfrutes. Si todavía no visitas un motel, te recomendamos checar esto: Kit de supervivencia en moteles