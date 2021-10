Conoce a Licenciado Dominguez, el alter-ego de un diseñador gráfico que utiliza el sarcasmo como interpretación de la vida contemporánea.

Licenciado Dominguez es un proyecto que comienza como una máscara para que el artista, quien permanecerá anónimo, se atreva a hacer y decir las cosas tal cuál como son. Sin rodeos, sin sobrepensar.

Por ahí del siglo XX el arte da un giro irónico, el sentido del humor empieza a preponderar en lo estético, ejemplos comoLa traición de las imágenes (Esto no es una pipa)de René Magritte oMierda de artistade Piero Manzoni muestran que la sociedad tiene nuevos ideales, que hay una nueva forma de consumo y que el texto como yuxtaposición también forma parte del diseño.La sátira y el sarcasmo no sólo hablan de lo que hay en la imagen per sé sino todo el bagaje socialque implica reírse de algo por más pueril que sea.

Para hallar lo estético no es obligatoria la contemplación filosófica y altiva del objeto, hay que reírse y ser, en este aspecto, medio hedonistas. Mearse de la risa como ejercicio crítico, analítico, político, sociológico, filosófico, histórico, etc.

El mundo es un chiste y nosotros el punchline

A final de cuentas no queda más que podernos reír de nosotros mismos o, de lo contrario, nos tomamos en serio y la vida adulta resulta más pesada. Hay que tener crisis existencial frente al SAT y por lo demás podemos meterle humor.

Licenciado Dominguez alude al sarcasmo como una directriz del diseño. Sarcasmo directo y a la yugular, las cosas como son, crudas y reales y tal cual. En primera instancia parecería que una honestidad así de brutalidad sea el antónimo de la comedia pero la franqueza con el tono adecuado es mejor que la comedia sonsa… para mí al menos.

Conoce también a Ana Ramírez, la ilustradora mexicana que trabaja en Pixar.

El amor en los tiempos del meme

Los vejestorios de la generación x recurrían a la comedia oral, se contaban chistes particularmente misóginos y racistas. Los milenials vivimos en la era del texto, del meme. Una intersección absurda de la imagen que ya no puede ser sólo una imagen.

La imagen desnuda que habla en sí misma no deja de existir. El juego retórico es la deconstrucción del significado. Vaya análisis estructural de los memes que nos mandamos en forma destickero a los que apelamos para evitar o completar conversaciones. Una imagen dice más que mil palabras… en especial cuando llena el espacio de una conversación inconclusa.

Licenciado Domingueznos habla de un discurso bifurcado: en Instagram lo han compartido en usuarios de memes como de galerías. Es un juego de creatividad y el consumidor decide en este debate sobre el arte y el diseño gráfico, sobre lo altivo y lo banal. Postura en la que prefiere no adentrarse pues en su trabajo prefiere no profundizar, que la ilustración sea vaga, que estilo no esté definido y así no limitar la idea.

Ya había mencionado sobre las yuxtaposiciones en el texto complementa el subtexto. En el trabajo deLicenciado Dominguez encontraremos alguna resistencia a ello pues le gusta que las cosas sean en seco, un reflejo crudo de las crisis contemporáneas. Primero el humor como barrera social, como un mecanismo de defensa, después ellicenciadoes quien da la cara a afrontar, a sobrepasar esta barrera.

De aquí yace que el proyecto sea existencialista y nihilista, es decir: entre la angustia y aquello que la supera. El artista anónimo yace en su estudio con las angustias existenciales que todo adulto tiene sobrepensando todos los aspectos de la vida, paralizándose frente a cada decisión. Algo con que muchos adultos se pueden identificar. Este ente anónimo no da la cara y su pseudónimo la da por él, el superhombre.

Esto no es un meme,es un diseño gráfico un sentido del humor, es una destreza artística y creativa. El artista anónimo dibuja en sus libretas como ejercicios de creatividad.Algo bueno saldrá. Las ideas quedan en esas libretas como el gato de Schrödinger, son tanto buenas como esperpénticas.

Checa también: Las ilustraciones y obsesiones de efervescentes de Rosario Lucas.

El artista anónimo es existencialista yLicenciado Dominguezes el superhombre nihilista, es decir: el creativo vive en angustia sobrepensando cada decisión y acción mientras que el artista se desnuda frente a la creatividad. El”Lic.”es la máscara, la capa que hace que Clark Kent se exponga en su carrera de diseñador gráfico como unvalemadristaque se atreve decir aquella idea que lleva madurando quién sabe cuanto tiempo en la contemplación que, de no hacerse, lleva a ningún lugar. El alter-ego nihilista deja que los dibujos de las libretas dejen de ser la paradoja del gato zombie de Schrödinger.

Del lienzo a la tacita del desayuno

En tiempos voraces y veloces el arte y la cultura son cada vez más pueril y estorbosos. Hay que producir y sobre-producir. ¿Cómo le haría un renacentista hoy en día tardándose16 años en concluir una obra que no esté escaneada y no pueda reproducirse por más de mil ejemplares?

Los lienzos contemporáneos cobra forma de libretas, fundas para celulares, pines, prints, cervezas, mezcal, portadas, playeras. La imagen con texto o subtexto, debe ser mercantil.

Mira también. De la taxonomía a la moda: la ilustración botánica de Diana Flores.

El discurso humorista deLicenciado Domingueztambién yace en la idea de que ser un adulto… apesta. No sabemos cómo hacerle y debemos ganar dinero para sobrevivir. Cada hombre por su cuenta. En esta travesía creemos que hay ciertas reglas o cánones que no estamos cumpliendo que somos los únicos que no recibieron el memorándum de esas instrucciones. Parte de la comedia es darse cuenta de que esos miedos son bastantes universales y ellicenciadolleva esta parte del arte a la esfera práctica de la vida.

Nosotros como consumidores mostramos que necesitamos este tipo de expresiones artísticas, de lo contrario se usaríamos playeras blancas y las botellas de mezcal serían transparentes con algún nombre de la marca con una tipografía mediocre.

Si te interesa más sobre este superhombre artístico que es el Licenciado Dominguez aquí te dejamos unas páginas para que lo sigas y disfrutes un rato de comedia en el scrolling de su Instagram.