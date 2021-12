Si estás buscando dónde adoptar o apadinar perros en la CDMX, échale un ojito a todoes estos lugares donde también puedes ayudar.

¡Hay muchos lugares donde puedes adoptar o apadrinar perros en la CDMX! Antes de comenzar, queremos hacer un amable recordatorio de que los animales no son objetos ni regalos. Apúntenle, chilangos, en esta época navideña no compren, ni regalen perritos, esa es una decisión personal de quien la va a cuidar. De acuerdo a la asociación Mundo Patitas, en diciembre y enero aumenta la cantidad de lomitos en la calle debido a que no fueron bien recibidos en sus nuevos hogares.

¿Por qué adoptar perros en vez de comprar?

Ahora si tú has hecho una decisión consciente y estás dispuesto a darle todo tu amor a un perrito, te tenemos algunas opciones donde podrás conocer a ‘la bendi’ de tus sueños. Hay varias opciones para adoptar o para apadrinar lomitos.

Si tu edificio no permite mascotas o si vives en un cuartito de 2×2 porque millennial, la opción de ser padrino mágico es ideal. Se trata de comprarle detallitos de vez en cuando y visitarlo semanalmente para jugar. Si no puedes ir una semana, otro padrino o alguien de tu confianza puede asistir en tu representación.

No está de más recordarte que también puedes de realizar donaciones monetarias y en especie para ayudar a estos albergues y asociaciones que realizan la noble tarea de resguardar a los perritos, la mayoría rescatados de situaciones de maltrato o de calle.

1. Brigada de Vigilancia Animal (BVA)

Un proyecto chidísimo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, además de recibir denuncias por maltrato animal y rescacatarlos, los rehabilitan con mucho cariño y paciencia para que sean adoptados por familias responsables. Como todos, también necesitan una ayudadita, así que reciben donativos y desde 2016 tienen un programa para apadrinar perritos.

¿Cómo puedo ayudar? Apadrinando perritos, donando o adoptando.

Más información al teléfono: 5552089898

Instagram: @bva_cdmx

2. Centro de Transferencia Canina del Metro

No sólo nos transporta por toda la ciudad por cinco pesitos, también rescata perritos que se encuentran en zonas de riesgo del sistema. ¡TKM, Metro! Estos lomitos son resguardados en el Centro de Transferencia Canina hasta que están listos para ser adoptados. Algunos necesitan rehabilitación, otros sólo son esterilizados, pero aquí les dan los cuidados necesarios.

¿Cómo puedo ayudar? Con donativos en especie o adoptando

Instagram: @ctc_metro

3. Clínica Veterinaria Cliver

Este lugar no es propiamente un albergue, pero sí es una clínica veterinaria en la cual se ha formado una comunidad chidísima alrededor del amor por los perritos. Susana es la doctora que atiende Cliver y quien ha utilizado su espacio para rescatar animalitos, perros y gatos, en situación de calle o maltrato. Puedes apoyar asistiendo a los servicios de la veterinaria -parte del ingreso se va a los animalitos rescatados- apadrinando a través de donaciones en especie o monetarias y adoptando a las bendiciones de aquí.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando, donando y llevando a tu perrito a esta veterinaria

Dónde: Ferrocarril de Río Frío #8, El Rodeo, Iztacalco

Instagram: @cliver.vet

4. Acumi

Otro de los lugares donde puedes adoptar o apadrinar perros en la CDMX es Acumi. La misión de esta asociación es transformar perritos rescatados en perritos de apoyo emocional. ¿Y eso qué es? Las bendis reciben rehabilitación, física y emocional, hasta que están listos para ser adoptados por una familia amorosa. Muchos de estos llegan a hogares con personas neurodivergentes o con algún síndrome.

¿Cómo puedo ayudar? Apadrinando perritos, donando o adoptando

Más información al teléfono: 5580237375

Instagram: @proyectoacumi

5. Albergue San Cristóbal

La tasa de perritos abandonados en el Estado de México es altísima, por lo que rescatarlos a todos es una tarea muy complicada. Albergue San Cristóbal ha sido por varios años el hogar de cientos, sino es que miles de lomitos. Este albergue vive principalmente de las donaciones de madrinas y padrinos que ayudan al rescate de las bendiciones, así que puedes echarles una patita.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando y donando

Instagram: @alberguesancristobal

6. Omeyocan

Como su nombre lo dice, Omeyocan es un Comienzo a una nueva Vida. Esta asociación recibe a temporalmente a perritos abandonados, maltratados y rescatados de cualquier edad para darles una vida amorosa. ¿Por qué temporalmente? Porque su objetivo es colocarlos en hogares cariñosos. Además de las formas de apoyar que ya hemos comentado, aquí hay un programa de voluntariado que consiste en asistir a sus instalaciones en CDMX para regalar días llenos de amor a los lomitos.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando, apadrinado, como hogar temporal donando o haciendo voluntariado con los lomitos

Instagram: @adopcionesomeyocanac

7. Milagros Caninos

Otro de los lugares donde puedes adoptar o apadrinar perros en la CDMX es Milagros Caninos. Hace unos meses escuchamos la terrible noticia del derrumbe en este albergue, pero no se agüiten, la ayuda y amor les ha caído por montón y continúan al pie del cañón para ayudar a las bendis. Las donaciones son parte importante para el mantenimiento de las instalaciones y para el cuidado de los perritos, al convertirte en padrino puedes agendas visitas al refugio para convivir con los amorosos bebés que buscan hogar.

¿Cómo puedo ayudar? Donando, adoptando o visitando a los lomitos

Instagram: @milagroscaninosac

8. Cambia un Destino

Adoptar para cambiar la vida de un perrito para bien, ¿acaso hay algo más noble que esto? Cambia un Destino es un programa sin fines de lucro encargado de buscarle hogar a perritos que han sido rescatados y rehabilitados emocionalmente. Pero su labor no se queda ahí, también tienen programas de concientización, talleres y un centro médico. Las formas de ayudar son varias, incluso como padrino o voluntario con las bendis.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando, ofreciendo hogar temporal, donando o haciendo voluntariado

Instagram: @cambiaundestino

9. Refugio Franciscano

Un refugio que cuida de más de 1,800 lomitos y gatitos que han sido rescatados. Desde su fundación en 1977 han ayudado a más de 23 mil animalitos, brindándoles hogar y rehabilitación para ser adoptados. Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores lugares para adoptar perros en la CDMX. Aunque lo que principalmente buscan son familias que adopten, también puedes ayudar con donaciones o siendo voluntario cuidando a los bebés o apoyando en tareas de peluquería, herrería y demás. Aquí todo suma.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando, donando o con voluntariado

Instagram: @refugio_franciscano_ac

10. Casa Lulix

Uno de los lugares donde puedes adoptar perros viejitos o con enfermedades en la CDMX es Casa Lulix. Ellos también merecen un hogar amoroso para vivir. En Casa Lulix rescatan lomitos de situaciones de maltrato y abandono para rehabilitarlos y que tengan una vida feliz. Este es un lugar ideal para adoptar a un pequeñín muy especial o para hacer alguna donación o en especie.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando o donando

Facebook: CASA-LULIX

11.Salvando Vidas AC

No sólo se trata de dar en adopción a los lomitos, también de concientizar y hacer campañas alrededor de esto. Salvando Vidas trabaja en la adopción responsable de lomitos y gatitos para que lleguen al lugar indicado, además organizan campañas de esterilización y vacunación a bajo costo. Ocasionalmente abren espacios para apadrinar económicamente a algunos animalitos que son rescatados.

¿Cómo puedo ayudar? Adoptando, donando y hablando de esto con otros

Instagram: @biocansalvandovidasac