En Chilango creemos que las cosas cambian, y eso está bien. Cómo hablamos, nos referimos a nuestro entorno y la audiencia que nos empeñamos en comprender y escuchar. Parte de estos cambios, por supuesto, es la lengua. La manera que la usamos para contar los eventos que más nos emocionan, los perfiles de las y los chilangos que la rompen todos los días, los acontecimientos que solo pueden suceder en esta ciudad que compartimos y amamos.

Por ello, este año, tomamos la decisión de nombrar el especial de diciembre Chilangues del Año. Es una “e” en vez de una “o”, como característicamente se ha nombrado este especial durante varios años. Una sola letra, sin embargo, que carga con un bagaje cultural que inunda de significado esta decisión, a pesar de la incomodidad de algún demográfico específico.

Por ello, y poder profundizar en las consecuencias y consideraciones que debemos tener con el lenguaje, platicamos con Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista sobre cómo podemos comprender este proceso de transformación que está sucediendo frente a nosotros, nosotras y nosotres:

Paulina es asertiva al mencionar que estos cambios, incluso desde la Academia de la Lengua, se contemplan como una evolución del lenguaje y no al contrario, ni a la inversa.

Hace dos años tuve la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de la Lengua y tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Academia Chilena de la Lengua, la primera presidenta de esta academia. Precisamente le pregunté sobre qué podemos hacer sobre el uso de la “e”. Dicho sea de paso, esto es algo que se discute desde hace muchísmo tiempo: en 1976 Álvaro García Meseguer, escritor y educador español, decía que la lengua era muy sexista y que necesitábamos una alternativa que no usara el masculino neutro como genérico, de hecho, proponía el uso de la “e”. Ella me contaba que es un tema muy cercano a su corazón, pero aún es difícil ver su solución. Por ejemplo, me decía, “el día que tu madre escriba un mensaje y utilice todes, nosotres, hijes, tal vez ahí habrá esperanza. Ocho meses después recibí ese mensaje por parte de mi madre. Es algo que ocupa más espacios o entornos cada vez más diversos. Les guste o no, llegó para quedarse.

Mira acá: Platicamos con Andra, le compañere que se hizo viral por reclamar su pronombre

Pero, ¿Por qué es algo más que una moda? La diferencia se puede diluir entre varios campos y movimientos sociales que en algún momento tuvieron una vigencia y ahora no la tienen. Sin embargo, la pugna por una sociedad más igualitaria, por eliminar los sexismos evidentes que ocurren al considerar al género masculino como la única base neutra para comunicarnos en nuestra lengua, es algo de lo que decidimos, activamente, formar parte.

Yo creo que no es una moda, especialmente el uso de la “e” para referirnos a personas no binarias, pues ser no binarie no es una moda. Es una expresión e identidad de género que no cambia, no es una moda que yo hoy me identifique como mujer. No es una moda pues es una forma y expresión de comprender el mundo. No identificarse con el género masculino ni femenino tiene una respuesta que se encontró en la “e”. Quizá en la cuestión de la pluralización sea más complicado, pero en lo que refiere a esto, de nuevo, llegó para quedarse.

Lo que nos falta entender es que la lengua se modifica dependiendo de cómo la utilicemos. Si es la “e”, será la “e”, luego podrá ser otra letra como la “i”. Ese es el aprendizaje: las cosas cambian y las modas transforman las cosas.