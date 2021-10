Ya es 12 de octubre y nuestro país conmemora el Día de la Nación Pluricultural. En esta fecha tan significativa, que busca realizar un reconocimiento a nuestros pueblos originarios, te presentamos 5 mensajes dictados originalmente en lenguas indígenas por activistas, escritores y poetas de nuestro país.

Probablemente solías recordar el 12 de octubre como el Día de la Raza (fecha relacionada con el llamado “descubrimiento de América”). Sin embargo, desde 2020 se sustituyó por Día de la Nación Pluricultural con el fin de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe de nuestro país.

Para cederles la palabra a nuestros pueblos originarios, a continuación te presentamos la traducción de 5 fragmentos de mensajes pronunciados en el Senado de la República —por iniciativa de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaria de Cultura—, en lenguas indígenas en 2019. Todos los discursos fueron reunidos en la publicación “Las lenguas toman la tribuna” y te invitamos a escucharlos completos, aquí.

Este discurso fue pronunciado en lengua mexikana (variante del náhuatl),que se habla en la localidad nahua de Tlaltsintlaj, en Tohuaco I, Hidalgo. En el siguiente fragmento, la abogada y activista Magdalena Flores de la Cruz nos exhorta a tomar medidas más efectivas para preservar las lenguas originarias:

Por ello no se deben olvidar; deben fortalecerse, deben darse a conocer, deben conocerse, deben practicarse, deben implementarse en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestras escuelas, en nuestro camino, en nuestro trabajo.

El siguiente mensaje corre a cargo de Yásnaya Aguilar, lingüista y colaboradora en proyectos sobre divulgación de la diversidad en lenguas indígenas y atención a lenguas en riesgo de desaparición.

Su discurso, dictado en ayuujk o mixe (lengua del pueblo indígena ayuukjä’ay que habita en Oaxaca), nos expone la relación entre la colonización, las injusticias sociales y la desaparición de las lenguas originarias. A continuación te compartimos un fragmento.

Nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan. A nuestras lenguas las matan también cuando no se respetan nuestros territorios, cuando venden y concesionan nuestras tierras, cuando las consultas sobre si queremos que sus proyectos se realicen en nuestros territorios no se llevan a cabo de la manera adecuada. A nuestras lenguas las matan cuando asesinan a quienes defienden nuestras tierras, como ha sucedido siempre.

¿Cómo vamos a fortalecer nuestras lenguas cuando matan a quienes las hablan, los silencian y los desaparecen? ¿Cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja?