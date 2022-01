¡Es hora de que conozcas a una serie de artistas emergentes mexicanos que te volarán la cabeza! Cada 31 de diciembre escuchamos la analogía del año nuevo como un lienzo en blanco que podemos llenar a nuestro antojo. Aunque el tiempo es una mera formalidad impuesta, nos gusta creer en estos inicios para ponernos nuevas metas, algo así como la motivación para hacer algo que ya traemos en mente. ¿Saben cómo?

Uno de nuestros propósitos de este año es conocer nuevos artistas emergentes, o sea, cuyas expresiones artísticas están en pleno florecimiento. Dentro de ciertos nichos, como la gastronomía, el arte o la música es fácil cerrarse dentro de la misma oferta que se nos presenta a los consumidores. Por ello nos hemos propuesto acercarnos a nuevos proyectos, originales y que sean mexicanos —porque lo hecho en México está bien hecho—.

Dentro de esta búsqueda hemos encontrado algunos perfiles muy interesantes, artistas con propuestas que rompen paradigmas y proponen discursos diferentes, perspectivas nuevas y que transmiten un mensaje importante. ¿Quieres conocerlos? Date un clavado en el trabajo de estos cinco artistas emergentes mexicanos y mexicanas que están brillando

La representación de las neurodiversidad es importante, no desde la estereotipo del autista marginado, sino desde el entendimiento de sus procesos y cuestionamientos. Gina Mier es una artista que recientemente fue diagnosticada con Asperger, por lo que ha decidido plasmar este síndrome en su obra.

Las piezas que crea son estridentes, con colores brillantes, texturas y referencias de la cultura pop. Su proceso creativo consiste en pensar cada pintura individualmente y la inspiración llega de cualquier situación, por más cotidiana que sea: “Un día en el consultorio de mi psicólogo pensé cómo es que los humanos decoramos nuestros espacios con retratos de otros artistas”, nos cuenta, “Así surgió esta pintura con el mono que decora la selva con pinturas de Matisse”.

Esta expresión artística se ha convertido en una forma de comunicar sus pensamientos:

Me ayuda mucho pintar porque me cuesta poner mis pensamientos en palabras. Siempre estoy interpretando el comportamiento humano como si fuera un alienígena o extranjera, por eso plasmarlo con animales se me facilita.