¡Todavía hay tiempo! Visita estas exposiciones imperdibles antes de que acabe 2021 y vete preparando para las que vienen en 2022.

Si eres de los que se quiere recorrer todas las exposiciones de los museos antes de que se extinga este 2021 pospandémico, checa esta lista de expos imperdibles que tienes que ver antes de que acabe el año porque se van, se van, ¡se fueron!

Y como sabemos que eso del arte te trae loquito te dejamos unos cuantos adelantos de exposiciones que ¡ya casi inauguran! pa’ aprovechar esas vacaciones de fin de año y que te vuelas el crítico de arte más ‘mameluco’ de tu círculo de amishtadesh.

Lo que ya casi se va… estas exposiciones son imperdibles y ¡no te las puedes perder antes de que termine 2021!

Virus, Antoine D’Agata.

¿Te imaginas haber documentado la pandemia por COVID-19 con una cámara térmica? Virus es una instalación de 1,111 imágenes (impresas en papel algodón, alpaca y vidrio) realizadas por el fotógrafo francés Antoine D’Agata en París.

Soledad, enfermedad, aislamiento en tonos cálidos y fríos conforman el proyecto “Virus”.

Dónde: Patricia Conde Galería en General Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec, CDMX.

Hasta el viernes 17 de diciembre de 2021.

Frida: The Immersive Experience

Entrar a la mente de una de las artistas mexicanas más reconocidas en el mundo del arte nunca había sido tan interactivo. A través de 26 piezas de esta experiencia producida totalmente en México, vivirás a Frida con proyecciones envolventes. ¡Y hasta podrás pintar con tu cuerpo en un lienzo digital!

Disfruta de esta muestra inmersiva única en su tipo y ¡rodéate de toda la inspiración de Frida!

Dónde: Frontón México en Av. de la República 17, Tabacalera, CDMX.

Hasta el 31 de diciembre de 2021.

Megaofrenda del Museo Dolores Olmedo, Ofrenda a nuestros antepasados

Nunca está de más un recordatorio para decirte que visites la Megaofrenda del Museo Dolores Olmedo. Y aunque la temporada de Día de Muertos ya pasó… esto no se te puede pasar ¡porque tendrías que esperar todo un año para verla de nuevo!

La temática siempre cambia y seguro Ofrenda a nuestros antepasados termina por conquistar al catrín o catrina que llevas dentro.

Dónde: Aztlán Parque Urbano en Bosque de Chapultepec, Av. de los Compositores, 2da sección, CDMX.

Hasta el 28 de febrero de 2020.

Tianguis: Otr+s, Tod+s, Nosotr+s

¿Te has preguntado cómo es esa vida urbana que pasa desapercibida en CDMX? Esta serie de instalaciones audiovisuales te mostrará ese otro lado de ciudad monstruo. A través de 11 propuestas artísticas, la muestra busca vincular al arte con la comunidad, el espacio urbano y el tejido social.

Esta experiencia es todo un tianguis cultural en donde seguro te sentirás como en casa.

Dónde: Laboratorio Arte Alameda en Doctor Mora 7, Centro Histórico, CDMX.

Hasta el 2 de enero de 2022.

El acontecimiento suspendido, Leo Marz

¿Qué tienen en común el dedo índice del general Ignacio Zaragoza, el arte contemporáneo y las pantallas táctiles? Descúbrelo en la instalación inmersiva del artista jalisciense Leo Marz que incluye, además de fotografía, dibujos escultóricos, kilos de metal ¡y un dedo de bronce!

¡Éntrale al arte contemporáneo de lleno con esta muestra!

Dónde: Museo Jumex en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, CDMX.

Hasta el 09 de enero de 2022.

No con una explosión, Laureana Toledo

Probablemente el título de la pieza audiovisual más reciente de la artista autodidacta Laureana Toledo provenga de la cita del poeta y escritor T.S. Elliot: “Así es cómo termina el mundo, no con una explosión sino con un lamento”. Y aunque eso no lo sabemos… lo que sí sabemos es que las imágenes de este filme de 35 milímetros muestran el paisaje social y atemporal del istmo de Tehuantepec. Sin lugar a dudas, esta es una de las exposiciones que no puedes dejar pasar antes de que termine 2021.

OJO: Esta exposición se encuentra en formato digital y está ubicada en el espacio virtual del MUAC conocido como “Sala 10”.

Dónde: Sala 10 del MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria.

Hasta el 09 de enero de 2022.

Dexter Dalwood / Esto no me pertenece

Otra de las exposiciones que definitivamente no te puedes perder antes de que acabe 2021 es Esto no me pretenece. ¿Cómo sería retroceder en el tiempo 500 años? Dalwood propone una reflexión histórica a través de su obra in situ “1519” como parte de la muestra “Esto no me pertenece” en donde el objetivo es provocar al espectador a reflexionar acerca del año 1519 a 500 años de la conquista española en México Tenochtitlán.

Visítala en el segundo piso de uno de los museos más bellos de México (completamente instagrameable).

Dónde: Munal en Tacuba 8, Centro Histórico, CDMX.

Hasta el 30 de enero de 2022.

Y lo que viene… unos cuantos adelantos de exposiciones ¡que esperaron todo el año para ser inauguradas!

Estas expos se inaugurarán en los últimos días de 2021 (en la colita cultural del año) y sí o sí ¡tienes que visitarlas!

El mundo según Mafalda

El artista argentino Joaquín Salvador Lavado Quino lo hizo, ¡y lo hizo muy bien! porque su personaje Mafalda ha trascendido generaciones. No dejes de ver esta exposición interactiva en donde podrás entrar al mundo rojinegro de Mafalda, la niña más fan de Los Beatles y enemiga declaradísima de… ¡¿la sopa?!

¡Descubre por qué Mafalda tenía una aversión a la sopa en esta exposición interactiva! (en donde te sentirás adentro de una tira cómica).

Dónde: Centro Comercial Interlomas en Blvd. Interlomas 5, San Fernando, Naucalpan de Juárez, Edomex.

Cuándo: A partir del 26 de noviembre de 2021

Nuevo ciclo de exposiciones de fotografía en Centro de la Imagen

El Centro de la Imagen, uno de los museos de fotografía más importantes a nivel internacional, te recibirá nuevamente con este ciclo de exposiciones que incluyen los resultados de la XIX Bienal de Fotografía, los resultados de la convocatoria lanzada durante pandemia “Yo en 2020, 2020 en mí” y la muestra “Autorretrato con consciencia: Mujeres, género y feminismo.”

Si te gusta la fotografía y las artes visuales… ¡Sí o sí tienes que ir a echar ojo!

Dónde: Centro de la Imagen en Plaza de La Ciudadela 2, CDMX.

Cuándo: A partir del 11 de diciembre de 2021

Exposición del 40 aniversario del Tamayo Más allá de los árboles

Sabemos que extrañas “el Tamayo” (la neta nosotros también) por eso te dejamos este mini mini adelanto de lo que será su Más allá de los árboles, ¡la expo que conmemora su 40 aniversario! (estas son las mañanitas y se las cantamos así 🎶).

Esta muestra realiza un rastreo de aquellos sucesos históricos, políticos y culturales más relevantes de los años del periodo entre la construcción y apertura del Museo Tamayo (1979 -1981) ¡y seguro nos vamos a quedar así 😍!

Eso sí, prepárate para pasar todo un día allí porque serán cinco núcleos expositivos ¡que ocuparán tooooodoooos los espacios del museo!

No te decimos más porque queremos que te quedes con la cosquillita ¡eh!

Dónde: Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Av. Paseo de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec, CDMX.

Cuándo: A partir del 11 de diciembre de 2021

Con esta lista de un poquito de lo que se va y un poquito de lo que viene, ármate un plan para visitar todas estas exposiciones imperdibles antes de que acabe 2021. Seguro que así te estrenas cómo crítico de arte en 2022 (y al rato ya ni te vas a querer bajar de esa nube artística).

