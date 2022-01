Porque no hay nada más bonito que leer con orgullo, te recomendamos estos 10 libros hermosos con historias LGBT+ en español.

La literatura es un espejo de las emociones humanas; afortunadamente, cada vez existen más libros con historias LGBT+ que retratan el amor, la resiliencia y el autodescubrimiento como sentimientos universales (y no como atributos exclusivos de lo heterosexual). Aquí te presentamos una lista de 10 títulos en español que son perfectos para entrarle con gusto a la lectura.

Libros con increíbles historias LGBT+

La comunidad LGBT+ continúa luchando por su inclusión, respeto y visibilidad dentro de la sociedad. Gracias a estos esfuerzos, su representación en la cultura, el cine y la televisión es cada vez más frecuente. La literatura no podía ser una excepción y, por ello, en la actualidad se están publicando muchas nuevas historias con protagonistas no heterosexuales y no binarios.

A continuación te presentamos 10 obras contemporáneas en lengua española que tienes que conocer; en ellas encontrarás narrativas de todo tipo con un enfoque LGBT+. ¡Checa la lista y arma tu maratón literario!

1. El chico de las estrellas — Chris Pueyo

Esta novela presenta a un niño que jamás habitó más de dos años en una misma casa; por ello, decidió decorar con estrellas las paredes de sus habitaciones. A lo largo de la historia, nuestro protagonista vivirá momentos duros y desgarradores, entrelazados con momentos de amor y amistad, que lo llevarán a conocerse a sí mismo y a aceptarse con valentía.

El chico de las estrellas (2015) es la primera novela del español Christian Martínez Pueyo y se caracteriza por sus tintes autobiográficos. Este joven escritor, nacido en 1994, también ha publicado títulos como Aquí dentro siempre llueve (2017), La abuela (2019) y Hombres a los que besé (2021).

2. Temporada de huracanes — Fernanda Melchor

En esta lista no podía faltar uno de los títulos más importantes de la literatura contemporánea. Publicada en 2017, Temporada de Huracanes constituye una serie de relatos que abordan el asesinato de la Bruja de La Matosa desde diferentes voces narrativas.

Además de abordar temáticas LGBT+, dicha obra retrata de una forma magistral los signos de violencia y de machismo que continúan imperando en la sociedad mexicana. Su autora, Fernanda Melchor, ha sido galardonada a nivel internacional por este trabajo y es considerada una de las escritoras menores de 40 años más importantes de la actualidad.

3. Con el amor bastaba — Máximo Huerta

La trama sigue al pequeño Ícaro, quien debe afrontar la decadencia del matrimonio de sus padres y las problemáticas de la vida familiar. Al mismo tiempo que va explorando su sexualidad junto a un compañero de la escuela, descubre que tiene la capacidad de volar; esto lo convierte en una persona admirada por los demás, pero también en alguien diferente.

Con el amor bastaba aborda la importancia de la comprensión, la aceptación y el cariño ante las diferencias y los desencuentros. Máximo Huerta, escritor y periodista español, publicó esta novela en 2020; además de participar como presentador y colaborador en programas de TV, cuenta con más de 10 obras publicadas entre novelas, relatos y literatura infantil.

4. Las malas — Camila Sosa Villada

Esta novela, publicada en 2019, retrata la vida de las mujeres transexuales y travestis en Córdoba, Argentina; a lo largo de cada página, podemos atestiguar cómo la solidaridad de esta comunidad trans aviva en la protagonista el fuego que vivía dentro de ella.

Gracias a esta publicación, Camila Sosa recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; además de esta obra, la joven escritora ha publicado otros títulos y ha participado en teatro, cine y televisión.

🏆 El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 de la FIL Guadalajara es para Camila Sosa Villada por su novela «Las malas» (Tusquets, Argentina, 2019) 🏆



📖 El jurado elogió su gran destreza narrativa y la fuerza de sus personajes. pic.twitter.com/8KMYTREy44 — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) November 2, 2020

5. El viaje de Marcos — Óscar Hernández

El viaje de Marcos nos presenta una historia de amor, sexualidad y autodescubrimiento marcada por el odio, la hipocresía y la intolerancia. El protagonista, Marcos, recuerda su aventura de la adolescencia, 25 años atrás, cuando conoció a Álex y cambió el rumbo de su vida para siempre.

Esta novela del español Óscar Hernández obtuvo el IV Premio Odisea de Literatura en el año 2022; además de esta obra, el autor ha publicado El guardián de los secretos y El secreto del elixir mágico.

7ª edición de “El viaje de Marcos” (⁦@editorialegales⁩) de ⁦@oscarhercam⁩ aterrizando en librerías. Enhorabuena Oscar!!! pic.twitter.com/YfilO15fBR — mili hernández (@MiliBerkana) May 19, 2021

6. Libérate — Valeria Vegas

Sin lugar a dudas, Libértate es uno de los mejores libros LGBT+ en español que puedes leer. Se trata de un homenaje a la comunidad LGBT+ que se abrió paso en España desde la segunda parte del siglo XX. Con una disposición similar a la de un diccionario, la periodista Valeria Vegas presenta referencias imprescindibles para reconocer las luchas ganadas dentro del colectivo durante las últimas décadas.

7. Curvas peligrosas — Susana Hernández

Si lo tuyo son las historias policíacas, este título de Susana Hernández es perfecto para ti. La trama sigue a la subinspectora lesbiana Rebeca Santana, quien deberá resolver la aparición de un cadáver mientras lidia con su nueva compañera, Miriam Vázquez, y con el tormentoso pasado que la persigue.

Además de presentarnos un interesante caso criminal a resolver, Curvas peligrosas retrata la vida sentimental de la investigadora, así como la forma en que establece vínculos sentimentales.

8. Andarás perdido por el mundo — Óscar Esquivias

Otra excelente opción para adentrarte en la literatura LGBT+ es la colección de cuentos Andarás perdido por el mundo. Al interior de esta obra encontrarás catorce relatos, ambientados en distintas ciudades de Europa, que abordan la desorientación existencial, el autodescubrimiento y la homosexualidad.

El título de esta obra, publicada en España en 2016, refiere a la maldición que Dios lanzó sobre Caín en el libro del Génesis; al mismo tiempo, es una alusión al viaje por el mundo y al vagabundeo interior antes de encontrarnos con nosotros mismos.

9. Panza de Burro — Andrea Abreu

Publicada en 2020, esta historia nos presenta a una niña de 10 años que, junto a su amiga de la escuela, comienza a recorrer el camino de la adolescencia y del autodescubrimiento. Además de contar una historia enternecedora, la escritura de la obra constituye uno de los puntos más reconocidos por parte de críticos y lectores.

La autora de Panza de Burro, Andrea Abreu, es una periodista y escritora, considerada una de las 25 mejores plumas literarias de su generación.

No sé si sepan en México perro @ElefantaEditor ya está distribuyendo #Panzadeburro de #AndreaAbreu.

Es una novela que se ha leído mucho en España por el tema del lenguaje, pero yo resaltaría la ternura, la espontaneidad e inocencia de los personajes que la hacen entrañable. pic.twitter.com/YFG3sxad7C — Brenda Navarro (@despixeleada) January 11, 2022

10. Un viejo amor que cambió la historia de la revolución — José Luis Basulto Ortega

Para cerrar nuestra lista de libros LGBT+ en español, te presentamos una novela que transformará la forma en que observas la historia de nuestro país. Este libro cuenta el amor prohibido entre Miliano y Nachito, quienes descubren juntos el amor verdadero y cambian el rumbo de la Revolución.

José Luis Basurto publicó este título en 2019 y ganó el concurso Nuestra Love Story 2019 de Yo Publico. A lo largo de estas páginas, podremos comprender cómo el amor puede causar todo tipo de revoluciones y transformar el mundo.

F. DL LIBRO PALACIO DE MINERÍA

Dgo.1 de marzo, 18:00 hrs Prentación de Libro: UN VIEJO AMOR QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN, d J. Luis Basulto

Con Elvia Navarro, Jacques Paire, Mario Santiago, J. S. Navarro y el autor.Modera: Alondra Montero

YoPublico MX

SALÓN DE FIRMAS pic.twitter.com/Ttc3xiDDNw — Miliano (@Miliano43803538) February 12, 2020

¡Ahora sí! ¿Cuál vas a leer primero? ¿Qué otros libros con historias LGBT+ en español añadirías a esta lista? Antes de que te vayas, te invitamos a ver: 6 destinos LGBT-friendly para echar el rol romántico cerca de la CDMX 🌈.