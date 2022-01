Platicamos con dos expertas en la materia sobre la educación de niños con autismo o TDAH. Checa aquí lo que nos contaron.

Criar a nuestros hijos supone todo un reto y, aunque deseamos brindarles lo mejor, las cosas pueden tornarse un poco más complicadas ante el diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo. Si tienes niños con autismo o TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) y estás buscando las opciones más adecuadas en términos de educación, checa los consejos que preparamos para ti.

En esta ocasión, platicamos con dos especialistas en la materia, las psicólogas Evelyn González Núñez y Abigail Figueroa García, quienes nos brindaron algunos consejos para que el proceso escolar de nuestros peques se lleve a cabo de la forma más apta. ¡Checa lo que nos recomendaron!

El primer paso: ¿Ya cuentas con un diagnóstico?

Acudir con un especialista puede parecer un paso obvio; sin embargo, es común postergar esta visita al psicólogo por temor a recibir “malas noticias”. Si todavía no lo has hecho y consideras que tu niño puede necesitar ayuda, resulta indispensable detectar los focos de atención y no esperar mucho tiempo para solicitar una consulta.

Cuando el padre de familia nota que su hijo presenta una conducta no esperada para su edad, especialmente en su capacidad para hablar, expresarse y socializar, podemos estar frente a focos rojos. Sin embargo, estos rasgos se pueden confundir con la timidez u otras conductas, por eso es importante acudir con un psicólogo para resolver todas sus dudas.

Lo más recomendable es que el padre de familia detecte estos comportamientos inusuales en el menor desde casa; no obstante, las instituciones educativas también pueden alertar sobre estos indicativos para que el niño reciba atención especializada.

Se nota mucho en la socialización, principalmente en la escuela; son niños que salen del estándar porque se aíslan, pueden ser muy inquietos, no entienden muchas bromas o realizan comentarios que no son socialmente aceptables. Además, pueden presentar un bajo desempeño, o bien, mostrar un interés desnivelado en algunos temas vistos en clase.

Mi niño tiene TDAH o autismo, ¿debo cambiarlo de escuela?

Cuando un psicólogo educativo o un psiquiatra confirma que nuestro niño presenta TDAH, autismo o una discapacidad intelectual, lo más importante será trabajar en la aceptación del diagnóstico para concentrar los esfuerzos en ofrecerle a nuestro hijo las mejores posibilidades en desarrollo y educación.

La reacción más común de los padres de familia al salir del consultorio es la negación. Por lo tanto, suelen actuar con mucha frustración y tratan de hacer que su hijo muestre comportamientos ‘normales’. Pero si comprenden que está en sus manos brindarle el ambiente que favorezca su desarrollo, la preocupación suele disminuir y los objetivos se vuelven más claros.

Ahora bien, antes de tomar la decisión de cambiar a tu hijo de escuela, debemos contar con certezas sobre el nivel del trastorno. En este sentido, existen casos leves que le permiten al niño desarrollarse de forma más independiente, mientras que otros requieren de la presencia de cuidadores o una institución educativa especializada.

De este modo, es de suma importancia trabajar en conjunto con el apoyo psicológico y con los servicios de UDEEI (Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva) con los que cuenta la escuela; siguiendo este trabajo en conjunto, resultará más fácil identificar las necesidades del menor y determinar si puede continuar en la misma institución.

Por lo general se busca la inclusión de los alumnos en ambientes ‘normales’ de educación. Esto es posible en la medida en que se trabaja corresponsablemente entre padres de familia, niños y escuela. Sin embargo, debemos señalar que no todos los niños son susceptibles a la inclusión por las características de su diagnóstico; en este caso, se aconseja buscar escuelas con un enfoque especializado.

Estrategias para niños con autismo o TDAH en la casa y escuela

Si el especialista de la salud y la institución educativa recomiendan que el niño continúe en la misma escuela, el trabajo de adaptación puede requerir de un mayor esfuerzo por parte del menor; por ello, los esfuerzos se concentrarán en la ayuda extraescolar y el trabajo desde casa.

Cuando decidimos que nuestro hijo continúe en una escuela regular, lo más frecuente es observar algunas limitaciones de aprendizaje o socialización; en ese momento, los padres de familia deberán apoyar al menor en lo que más necesite para que no se sienta excluido. Asimismo, se requerirá más apoyo emocional en el proceso de adaptación.

En este sentido, nuestra actitud y desempeño en casa formarán parte primordial en el desarrollo del menor, tanto en los ámbitos sociales como educativos. Asimismo, nuestras especialistas recomiendan estructurar sus actividades y motivar la interacción con personas de su edad.

Se recomienda que procuren ambientes en los que los niños se desarrollen en áreas libres, preferentemente con juegos motrices y en los que puedan entablar contacto con otros niños. También es oportuno que se realicen adecuaciones en casa, que los incluyan en las tareas del hogar de acuerdo con sus posibilidades y que les den instrucciones más claras y puntuales con horarios y rutinas.

Además de estas recomendaciones, debemos comprender que estos trastornos no constituyen una enfermedad que pueda curarse o que desaparezca con la terapia; por el contrario, se trata de condiciones que deben ser comprendidas, aceptadas y queridas tal como son.

Muchos padres reaccionan como si algo malo pasara, pero el niño no está corriendo riesgo de muerte ni tiene una enfermedad terminal. Basta con aceptarlo como es para ayudar a que tenga un mejor desarrollo y para que vengan mejores opciones de vida para él. En este sentido, no debemos querer que desaparezcan sus comportamientos inusuales; sino aceptar la excepcionalidad de nuestro niño.

Recuerda acudir con un especialista para atender todas tus dudas y no esperar demasiado tiempo para solicitar una consulta psicológica con tu peque. Antes de que te vayas, te recomendamos ver: 3 escuelas con programas educativos innovadores para un mejor aprendizaje.