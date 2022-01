Todas estas colectivas mexicanas luchan y levantan la voz por los derechos de la comunidad LGBT+ para tener más espacios seguros. ¡Conócelas!

Conoce el trabajo de estas 10 colectivas mexicanas que luchan por los derechos de la comunidad LGBT+ y recuerda que nunca estás solx.

La identidad de las personas queer y el reconocimiento legal de las identidades de las personas trans estado bastante presente en el discurso público de unos años a la fecha. Platiquemos sobre estas colectivas que trabajan por garantizar una vida libre de violencia y llena de felicidad e igualdad de condiciones para todxs.

Desde elfallo de la Suprema Corte de Justiciaque declaró inconstitucionales los juicios para el reconocimiento legal de las identidades de personas trans binarias (o sea que se identifican como hombre o mujer) hasta la legalización del matrimonio igualitario cada vez en más estados de México, los últimos años han estado llenos de retos y triunfos para la comunidad. Todo esto nos recuerda el enorme trabajo de base que se realiza y lo mucho que falta por recorrer para que sus derechos sean garantizados.

Como platicamos con Andras Yareth, fundadore deResistencia No Binarix, la lucha se extiende mucho más allá del reconocimiento jurídico de las identidades: la representación y el nombramiento de las disidencias así como la atención psicológica y el acompañamiento son cruciales para garantizar una vida digna para las personas trans. Sin embargo, el mundo sigue siendo bastante hostil hacia los grupos marginalizados. Es por ello que proyectos colectivos como los que mencionamos en esta lista son tan importantes siempre.

Te puede interesar: 5 Caricaturas con representaciones de mujeres queer libres y fuertes 🏳️‍🌈👩‍❤️‍👩

1. Resistencia No Binarix

Este colectivo exclusivo para personas no binarias está por cumplir 4 años de haber nacido este 12 de enero. El proyecto busca proporcionar atención psicológica a un precio accesible a personas trans nb. Así también, el colectivo proporciona talleres buenísimos y compartecontenidocreado desde la empatía y la escucha. Resistencia No Binarix trabaja en la visibilización y la lucha por los derechos de las personas no binarias a través del arte.

Correo de contacto:[email protected]

Ubicación:Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Área de especialización:Apoyo y contención emocional para poblaciones que se identifican fuera del espectro binario.

¿Quieres saber más?Checa su trabajoaquí.

2. Impulso Trans

Este proyecto, fundado por Izack Zacarías, nació desde la necesidad de conectar con una comunidad que, en ese entonces, Izack no conocía. Lo que empezó como un pequeño grupo de Facebook pronto se transformó en un espacio seguro que proporciona atención médica, consejerías, asesorías jurídicas y plataformas para facilitar el acceso a la educación y al mundo laboral para las personas trans. Este espacio cuyo centro operativo se encuentra en Guadalajara pasó de ser un grupo público a una organización civil hasta convertirse en un refugio para personas trans.

Teléfono de contacto:3310382509

Ubicación:Francisco Villa 29, Col. Division del norte. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Área de especialización:Acompañamiento y facilitación de espacios de salud, laborales, educativos, sociales, así como asesoría jurídica para personas trans.

¿Quieres saber más?Entra a supágina weby conóceles mejor.

3. Infancias Trans

Otra de las colectivas mexicanas que luchan por los derechos LGBT+ es Infancias Trans. Esta asociación por las infancias transgénero ofrece acompañamiento escolar, asesorías legales, acompañamiento del sector salud e información relevante sobre la comunidad trans y las infancias. Este espacio, resultado de tener que enfrentar al sistema jurídico y a la sociedad en general en el proceso del reconocimiento de la identidad de género de un adolescente, reconoce los enormes obstáculos que existen para brindar una vida digna a las infancias trans. Todos los servicios son gratuitos y el compromiso íntegro.

Correo de contacto:[email protected]

Ubicación:Coyoacán, CDMX

Área de especialización:Asesoría legal y acompañamiento para infancias trans y sus familias.

¿Quieres saber más?Te recomendamos visitar susitio web.

4. Manos Amigues

Manos Amigueses otra de las colectivas que luchan por los derechos de la comunidad LGBT+. Se trata de un comedor comunitario que cuida y procura a la comunidad de la diversidad sexual. Ubicado en la colonia Guerrero, el espacio ofrece comida a un precio súper accesible para personas pertenecientes a a la comunidad que se encuentran en un momento vulnerable. El comedor es un espacio seguro que además le da la bienvenida a cualquier persona que necesite una comida calientita y económica.

Horario de atención:Lunes a Viernes de 1-4pm.

Ubicación:Pedro Moreno 113, Local A, Colonia Guerrero, CDMX.

Área de especialización:Cuidado para la comunidad LGBTTTIQ+ y otros grupos marginalizados.

¿Quieres saber más?Puedes entrar a su página webaquí.

5. Red Nacional de Juventudes Diversas

Porque es importante que el movimiento no sea adultocéntrico, la ed Nacional de Juventudes Diversas trabaja en compartir información y ofrecer acompañamiento a jóvenes que forman parte de la comunidad LGBT+. Además esta red forma parte del HIV Justice Network que promueve la igualdad de oportunidades y acceso a la salud para las personas con VIH.

Correo de contacto:[email protected]

Ubicación:Zapopan, Jalisco

Área de especialización:Movilización social y política así como educación

¿Quieres saber más?Conoce más de su trabajo en su sitio web.

Checa también: 6 destinos LGBT-friendly para echar el rol romántico cerca de la CDMX 🌈

6. Fuera del Clóset

Desde hace más de diez años, esta asociación ubicada en Toluca trabaja en visibilizar a la comunidad queer así como sensibilizar al resto de la comunidad sobre los derechos de las personasLGBTTTI. Así también, Fuera del Closet acompaña a víctimas de discriminación y/o violencia y protege a poblaciones que viven con VIH.

Correo de contacto:[email protected]

Ubicación:Toluca, Edo. De México.

Área de especialización:Incidencia política, capacitación y acompañamiento en el área de derechos humanos y sexualidad.

¿Quieres saber más?Puedes encontrar su trabajo y contenido enFacebookyTwitter.

¡Feliz 2022! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧



Gracias por acompañárnos este año. Gracias por confiar en nuestro trabajo.



Las personas #LGBTTTI+ en el Estado de México existimos, resistimos y continuaremos peleando y alzando la voz.



Te deseamos lo mejor para estos próximos 365 días. #2022 #AñoNuevo pic.twitter.com/XjcbTd2ZgJ — Fuera del Clóset A.C. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@FueraCloset_AC) January 1, 2022

7.It Gets Better

Este proyecto nació en Estados Unidos y llegó a México hace algunos años. El propósito detrás de él es poder compartir historias inspiradores de integrantes de la comunidad LGBTQ+ para provocar esperanza hacia el futuro en jóvenes de queer. Así también, su página ofrece recursos de apoyo e información educativa sobre la diversidad sexual y el género.

Correo de contacto:[email protected]

Área de especialización:Acompañamiento y canalización para integrantes de la comunidad LGBT+.

¿Quieres saber más?¡Entra a susitio web!

8. Yaaj México

Esta asociación civil lleva casi quince años trabajando en la construcción de espacios más seguros para las personas queer. Ofrecen acompañamiento y tienen presencia a nivel nacional desde los ejes de trabajo con poblaciones LGBT,incidencia políticae investigación.

Correo de contacto:[email protected]

Área de especialización:Movilización, acompañamiento, educación e incidencia política.

¿Quieres saber más?Te recomendamos checar susitio web.

9. Queretrans

Esta organización comenzó como un grupo de WhatsApp integrado por personas trans alrededor de Querétaro y pronto se convirtió en el espacio seguro y físico que es hoy. La colectiva está conformada por hombres y mujeres Trans y personas no binarias que generan incidencia política a lo largo del estado y acompañan a la comunidad.

Teléfono de contacto:+52 1 446 101 5925

Correo de contacto:[email protected]

Ubicación:Querétaro, México

Área de especialización:Prestación de asistencia social y cívica, distribución de artículos promocionales, gestión de conversatoriosyactividades de incidencia socialy lúdicacon el propósito de visibilizar a la comunidad trans.

¿Quieres saber más?¡Checa supágina de internet!

No te pierdas: Casa Frida, el refugio LGBT+ para mujeres, migrantes y todes.

10. Jauría Trans

Otra de las colectivas que luchan por los derechos LGBT+ en México es Jauría Trans. Este centro cultural en la CDMX nos recuerda lo importante que es el hacernos de espacios para resistir desde el arte. Ubicado en el Centro Cultural Border, Jauría trans ofrece charlas, exposiciones y hasta un cine club increíble con el propósito de dar a conocer el trabajo de artistas hombres, mujeres y no binaries.

Teléfono de contacto:55847557

Ubicación:Zacatecas 43, Colonia Roma, CDMX.

Área de especialización:Socialización y difusión del arte de la comunidad trans.

¿Quieres saber más?Encuéntrales eninternet.

Cada vez existen más espacios de recreación, asesoría y acompañamiento creados por y para la comunidad trans. Échales un ojo y recuerda poner ante todo la ternura y la empatía. Antes de que te vayas, te recomendamos leer: Qué sí y qué no decir en lenguaje LGBT+ para ser incluyente.