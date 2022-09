Desde hace un par de años nos hemos esforzado y hemos puesto más cuidado en cómo se ve nuestro hogar, que es el lugar donde más pasamos tiempo. Ya sea un lugar chido para hacer más ameno el home office, enchular la recámara, darle una refrescada a la sala o mejorar la cocina para disfrutar de las clásicas comilonas familiares o reuniones con cuates, siempre buscamos cómo darle un mejor toque a la casa.

Y no es nomás por estética, sino que está mega comprobado que tener tu casa o tus espacios a tu gusto influye en el estado emocional, esto hace que te desenvuelvas mejor con ciertas tareas o momentos de descanso. Por eso, existen filosofías como el Feng Shui, que trata del equilibrio y que fluya la buena vibra dependiendo la ubicación de ciertos elementos, la Colorimetría, que se basa en colores dependiendo la función de las partes del hogar, o el diseño de interiores.

Si ya traías ganas de darle un toque nuevo y estético como el que ves en redes sociales, te damos nuestra selección de tres lugares en los que puedes conseguir cosas bien chidas para tu cantón y que sea la envidia de todos.

Amuebla tu nidito de amor

Para cambiar el aspecto de tu oficina o casa, lo primero es tener los muebles correctos. Lo ideal es que estén cómodos, chulos y a buen precio, ¡claro! SPAACIO es la opción que tiene estas tres características, con lo que puedes darle un toque único a tus espacios, esos que están hechos para crear, compartir, reír y vivir.

Tienen varias categorías: muebles para interior y exterior, mesas auxiliares, comedores, sillas, salas, recámaras, todo lo necesario para tu oficina en casa, accesorios para el baño, entre otras joyitas. Lo más chido es que sus diseños son contemporáneos y clásicos, justo como las fotos que te encuentras en redes. Además, sus productos son de muy buena calidad, en su mayoría están hechos de madera de haya, pino y encino.

Otra cosa que nos late bastante de SPAACIO, es que no hay que esperar meses para la entrega; de hecho, tienen récord en entregas en la región chilanga (si no vives en CDMX, no te agüites, hacen envíos a todo el país sin costo.

Así que este mes del diseño crea el spaacio de tus sueños al mejor precio. Aprovecha sus ofertas, meses sin intereses, y la experiencia de compra personalizada con su equipo.

https://spaacio.mx/

Dónde: Montes Urales #424. Col. Lomas de Chapultepec II Sección, CDMX

Un toque verde

¿Eres o te encantaría ser la señora de las plantas? Durante los últimos años, muchos aprendimos a crear una relación con las plantitas, haciéndonos expertos en sus cuidados y reconociendo las especies, todo, mientras disfrutamos de tener más vida a nuestro alrededor.

Además de sus colores y texturas únicas, las plantas también aportan oxígeno, hacen el paro absorbiendo gases contaminantes y mejoran la calidad del aire, algo ultra necesario en esta ciudad.

Rama Santa tiene plantas para todos los gustos, de diferentes tamaños, desde suculentas pequeñitas para una mesita hasta monsteras enormes para darle vida a una esquina de la casa, así como diferentes macetas de todos colores y materiales. La variedad es amplia, así que te recomendamos darte una vuelta y adoptar una.

Dónde: Cda. San Borja 1-Local F, Col del Valle Centro, Benito Juárez,CDMX.

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00; sábado de 11:00 a 20:00, y domingo de 11:00 a 18:00.

Cuánto: $$ ($250 en adelante)

Pet Friendly: sí

Envíos a domicilio: sí

Accesibilidad: sí

Eres arte

Amix, eres arte, y mereces decorar con el mismo. Al contrario de lo que crees, no todo es inaccesible, en nuestro país hay talento, pero sabemos que aún falta apoyarlo más. Esta recomendación es también para que le eches la mano a artistas locales y al mismo tiempo tengas una pieza chida en tu pared.

Se trata de Specto Galería, ahí puedes encontrar fotografías de decenas de artistas en varias técnicas, y con diferentes temáticas que vayan con tu personalidad o que resalten en tu casa u oficina; además, se ajustan a tu presupuesto, ya que encuentras de diferente precio, sin enmarcar o ya incluído.

Otra ventaja de esa galería online, es que si tienes un foto que te lata mucho o algún diseño que hiciste, puedes mandarla a imprimir en buena calidad para tener tu propia obra como decoración.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON SPAACIO.