La humanidad lleva siglos usando el alcohol como un catalizador para socializar, para desinhibirse y en general para sacar la buena onda del espíritu. Cada civilización y cultura cuenta con una bebida que data de épocas antiguas y la cultura mexica no es la excepción: ellos consumían, entre otras cosas, bebidas derivadas del agave, también conocido como maguey.

Seguro que has probado el tequila, el pulque o el mezcal y has tenido una sensación chida en tu cuerpo: ya sea que te sientas más bromista o más hábil para hablar (incluso hay quienes se llegan a considerar bilingües). Nuestros antepasados mexicas no le atribuían esa sensación a la química del cerebro, sino a que uno de los 400 conejos poseía su espíritu. De eso va una leyenda muy chida, la de Centzon totochtin.

Según cuenta la leyenda, Quetzalcóatl subió al cielo a buscar a la diosa Mayahuel para que se fuera con él a la tierra. Para evitar ser descubiertos por la abuela de ella, Tzizimitl, ambos dioses se fusionaron en un árbol. Sin embargo, esto no evitó que los detectaran en su huida. Tzizimitl arrancó la parte correspondiente a Mayahuel del árbol y Quetzalcóatl regresó a la tierra, ahí el enamorado frustrado enterró los restos que le quedaron de Mayahuel y de ahí nació el primer agave o maguey.

Los antiguos mexicas consumían los derivados del agave o maguey en ceremonias orquestadas por sacerdotes a quienes se les conocía como Ome Tochtli, o “Dos Conejo” en español. Ellos se encargaban de abrir un canal de comunicación entre quienes se tomaban su pulquito o mezcal y los dioses Pahtécatl, dios del pulque, y Mayahuel, diosa del maguey. Ella tenía 400 hijos conejos a los que alimentaba con sus 400 pechos. Según la leyenda de Centzon totochtin, que en náhuatl significa “400 Conejos”, uno de sus hijos, representado por animalitos representados por los animalitos orejones, se le metía a quién se aventara su chupito.

La embriaguez de la gente común en un día normal para el pueblo mexica podía llegar a ser sancionada incluso con la muerte, pero eso no era impedimento para que ellos le dedicaran una fiesta a los dioses del pulque y del maguey cada 260 días. Durante ese periodo estaba prohibido molestar a quienes se tomaran sus jicaritas de la bebida espirituosa porque se creía que estarían poseídos por uno de los 400 conejos divinos.

Y si te preguntas de dónde el número 400, para los mexicas el decir ese número significaba una cantidad difícil de contar, y por lo tanto incontables eran los dioses que te podrían poseer durante una noche de borrachera mesoamericana. De aquí es de donde nace la idea de que al tomar unos tragos puedas cambiar tu personalidad por alguna más dicharachera y desinhibida.

La leyenda sigue viva en un mezcal

Esta leyenda sigue inspirando a los mexas que, al tomarnos unos traguitos, le damos la posibilidad a unos de estos cientos de dioses para que nos posean por algunas horas, eso sólo para quienes se dan la oportunidad de soñar despiertos.

Un mezcal que enarbola la leyenda de Centzon totochtin es 400 Conejos, que está hecho para toda esa pandilla que gusta de reunirse con los amigos y, por qué no, para quienes gustan de liberar esas personalidades, que sólo un buen trago podría liberar. Pero todo siempre con medida, claro está.

Este mezcal es producido 100% de agave Espadín de Oaxaca y, además de la súper propuesta que deviene de la leyenda que tiene detrás, es una bebida de primera calidad con algunas notas de madera en su sabor, así como sabores de agave cocido y un gusto final ahumado muy particular. Tan sólo en el año 2021, 400 Conejos ganó premios como el Doble Oro de la San Francisco World Spirits Competition, el oro en los Bartender Spirits Awards y el oro para el Beverage Tasting Institute.

mezcal shot served with sliced fruit

Para preparar el mezcal de 400 Conejos los agaves espadín son meticulosamente cultivados y seleccionados a mano. Luego son recolectados usando la típica jima y son llevados al palenque para que se cocinen en hornos tradicionales que mantienen las tradiciones más antiguas. Las “piñas” del agave ya cocidas son molidas con una piedra impulsada por un caballo y luego mantenidas en tinas para que se fermenten. De esta forma, la marca no sólo retoma y enarbola la leyenda, también mantiene los procesos de antaño, conservando la historia.

Conoce cuál de los 400 Conejos se apodera de ti

Seguramente la ciencia podría darte una explicación a este cambio de personalidad basada en tu dinámica cerebral, en tu dieta o en tu desarrollo psicológico personal; sin embargo, es más divertido interpretar lo que nos pasa al tomarnos un mezcal usando la leyenda de los 400 Conejos. Como en esta época moderna ya no quedan muchos sacerdotes mexicas que nos puedan instruir, en Chilango te proponemos una dinámica para que ubiques qué espíritu te poseerá cuando te tomes un trago de 400 Conejos.

Lista 1

Sin ver, elige un número del 1 al 20. Lista 2

Sin ver, elige un número del 1 al 20. 1. Enfadado

2. Feliz

3. Sorprendido

4. Desanimado

5. Aburrido

6. Malo

7. Bueno

8. Relajado

9. Triste

10. Enfermo

11. Estresado

12. Confundido

13, Cansado

14. Entusiasmado

15. Enamorado

16. Chistoso

17. Jarioso

18. Asustado

19. Envidioso

20. Leal 1. Amistoso

2. Analítico

3. Disciplinado

4. Independiente

5. Dependiente

6. Práctico

7. Líder

8. Compasivo

9. Atento

10. Dominante

11. Objetivo

12. Trabajador

13. Inestable

14. Egocéntrico

15. Negativo

16. Frío

17. Cariñoso

18. Decidido

19. Sarcástico

20. Organizado

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON 400 CONEJOS.