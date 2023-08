Taylor Swift está México y te damos tips de cómo llegar, qué se permite o no (bolsa transparente) y cómo disfrutar al máximo su concierto en la CDMX.

Si Ticketmaster no te dejó “agarrándote fuerte” y ya tienes tus boletos para alguno de los cuatro conciertos de Taylor Swift en la CDMX, en Chilango te presentamos una guía con todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de las presentaciones de Tay.

The Eras Tour es un recorrido musical de tres horas a través de las distintas eras de Taylor Swift, dividida en los 10 álbumes de estudio que pasan por distintos géneros musicales, desde el country y el pop hasta el folk y el rock alternativo.

Y si ya estás listx para cantar y bailar ya sea el 24, 25, 26 o 27 de agosto, seguro esta guía te será útil para llegar y salir del Foro Sol de la CDMX.

Te recomendamos llegar con anticipación pues el show comenzará a las 19:20 horas. Foto: Instagram/taylorswift

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Metro

La limusina naranja suele ser la mejor opción para moverte por la CDMX, en esta ocasión no es la excepción, pues las estaciones más cercanas al Foro Sol son Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla, todas ellas de la Línea 9 (la de color café). Aquí te recomendamos usar la estación Ciudad Deportiva que es la más cercana a la puerta 6, y que es la entrada principal al Foro.

Metrobús

Si deseas usar otra opción como el Metrobús, la Línea 2 (la de color morado) es la más cercana, te recomendamos bajar las estaciones UPIICSA o Iztacalco. Solo ten en cuenta que estas requieren de una caminata más larga, pero serán unos 15 minutos a los mucho y entras por la puerta 15 ubicada en Añil (tip, esta entrada suele ser mucho menos complicada que la de la puerta 6).

Auto

Si ya tienes tu boleto de estacionamiento o alguien más irá a dejarte en auto, la manera más sencilla es llegar por por la calle de Añil (acá te dejamos el mapa), suele haber mejor flujo de coches y quien te deje agradecerá mucho poder salir más rápido.

Otra es sobre Av. Viaducto Río de la Piedad, lo más cerca es la dirección oriente, pero te pueden dejar del lado que va al poniente y es nada más cruzar la avenida. Aquí te dejamos el mapa.

Para conocer la mejor ruta para llegar al Foro Sol en auto puedes visitar la página oficial de Foro Sol y trazar la ruta desde tu punto de partida.

Nota: Recuerda que el Foro Sol cuenta con gradas para padres/tutores, así que si alguien va a esperarte hasta que salgas del concierto, el acceso a ellas será en la puerta 6 de 10:00 a 14:30 horas.

¿Cómo va a estar el clima durante los conciertos de Taylor Swift?

Agosto es un mes muy lluvioso en la CDMX, por eso te recomendamos estar listx con un impermeable, pues los paraguas no están permitidos en el Foro.

Jueves 24 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 13°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Viernes 25 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 11°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Sábado 26 de agosto con una máxima de 22°C y una mínima de 12°C se pronostica intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes

Domingo 27 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 13°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

¿A qué hora se abren las puertas y se entregan los paquetes VIP?

Si eres swiftie seguro es una presentación que llevas mucho tiempo esperando y no querrás perderte ni un segundo de las más de tres horas de concierto, por eso te recomendamos llegar con anticipación pues el show comenzará a las 19:20 horas.

Además si tienes un boleto general y deseas estar lo más cerca del escenario posible, es bastante común llegar varias horas antes esperando alcanzar el preciado lugar de primera fila frente al escenario, sin embargo debes tomar en cuenta que las puertas abren a las 16:30 horas.

Ahora que si al comprar tu boleto te decidiste por alguna de las seis opciones con paquetes VIP, debes saber que la entrega será de 10:00 a 19:00 horas en el acceso de la puerta 15, una vez que comience la presentación de Sabrina Carpenter ya NO se podrán recoger paquetes VIP.

Muy importante, a la hora recoger tu paquete VIP asegúrate de mostrar el boleto correcto, pues si en lugar del boleto que tiene el nombre de tu paquete, por error escanean el boleto de acceso, ya NO podrás ingresar al concierto.

Recuerda que el paquete VIP We Never Go Out Of Style tiene acceso anticipado al recinto, siendo de 10:00 a 15:00 horas.

¿Quién abrirá los conciertos de Taylor Swift en nuestro país?

Justo el día que Taylor sorprendió con el anuncio de sus conciertos en México descubrimos que Sabrina Carpenter realizará los actos de apertura no solo en México sino en toda su gira por Latinoamérica.

Se espera que su show tenga una duración de 30 minutos y que comience a las 19:20 horas.

¿Qué objetos NO están permitidos en el Foro Sol? (sí, por lo de la famosa bolsa transparente)

No carteles de más de 11×17 pulgadas

No pancartas ni postes

No equipo profesional de grabación de video o audio

No accesorios para cámaras

No luces ni baterías (excepto baterías externas para celular)

No dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads, tabletas y lectores)

No bolsas grandes y mochilas (por eso proponen llevar una bolsa transparente que deje ver todo lo que llevas)

No comida ni bebidas

No armas de fuego o blancas

No cámaras profesionales y/o equipo de grabaciones

No sombrillas

No cigarros, cajetillas abiertas y/o cerradas, vapes y encendedores

No ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

¿Qué objetos SÍ están permitidos en el Foro Sol?

Baterías externas

Lentes de sol

Tapones de oído

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

Medicamento (forzoso presentar receta médica)

Friendship bracelets ilimitados

Tradiciones para The Eras Tour

Si estas aquí seguramente sabes que a través de los años se han generado varias tradiciones entre fan durante las presentaciones de Taylor, aquí te contamos cuales son para estar listoxdurante el concierto.

El número 13

No es un secreto que Taylor utiliza constantemente el número 13 y lo considera su número de la suerte, desde el Fearles Tour en 2009 suele pintarse el número 13 en la mano durante sus presentaciones en vivo algo que varies Swifties han comenzado a replicar.

Pulseras de la amistad

La tradición más reciente nace tras la canción “You’re on Your Own, Kid” de su álbum Midnights

So make the friendship bracelets

Take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

Así que haz las pulseras de la amistad

Aprovecha el momento y disfrútalo

No tienes ninguna razón para tener miedo

Logrando que miles de fans se preparen realizando pulseras de la amistad con letras, títulos de canciones o bromas internas del fandom, para intercambiar con más swifties durante el concierto. No olvides llevar las tuyas y recuerda no rechazar ni una.

Doble aplauso en You Belong With Me

Los swifties han agregado un doble aplauso en la canción “You Belong With Me” justo en esta parte:

Oh, I remember you driving to my house

In the middle of the night

I’m the one who makes you laugh

When you know you’re ‘bout to cry

(Doble aplauso)

Delicate

Esta tradición que nace en el Reputación Tour se trata de agregar un “1, 2, 3 Let´s go bitch!” a todo pulmón pasando las primeras líneas de la canción “Delicate”.

We can’t make any promises

Now can we, babe?

But you can make me a drink

(1, 2, 3 Let´s go bicth!)

Foto: X/@taylorswift13

Setlist para The Eras Tour

Miss Americana & the Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need to Calm Down Lover The Archer Fearless You Belong With Me Love Story ‘Tis the Damn Season Willow Marjorie Champagne Problems Tolerate It …Ready For It? Delicate Don’t Blame Me Look What You Made Me Do Enchanted Long Live 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 Minute Version) The 1 Betty The Last Great American Dynasty August Illicit Affairs My Tears Ricochet Cardigan Style Blank Space Shake it Off Wildest Dreams Bad Blood Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma



