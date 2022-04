Ya no tienes pretexto; a partir del lunes 25 de abril se abrirá la vacunación contra covid en el Metro en estas estaciones

Si no te has vacunado porque te quedan muy lejos las sedes, ya no tienes pretexto; a partir del lunes 25 de abril se abrirá la vacunación contra covid en el Metro.

En conferencia de prensa, Eduardo Clark de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) anunció la ampliación de los puntos donde se estará aplicando la vacuna, tanto primeras, segundas y dosis de refuerzo.

Además de las 4 macrosedes y los 187 centros de salud, habrán 122 puntos móviles que incluyen 10 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, 88 puntos móviles en espacios públicos y 24 puntos en las sedes del Bienestar.

Puede acudir a vacunarse cualquier persona mayor de 18 años que requiera la primera dosis; dosis de refuerzo siempre y cuando ya halla transcurrido el tiempo mínimo para recibirla; dosis de refuerzo (al menos cuatro meses después de haber completado el esquema).

No es necesario presentar algún documento y estarán vacunando a todas las personas, incluso si no radican en la Ciudad de México.

Vacunación contra covid en el Metro

A partir del lunes 25 se instalarán puestos de vacunación en las siguientes estaciones del Metro

Indios Verdes

Insurgentes

Cuatro caminos

Pantitlán

Zócalo

Constitución de 1917

Auditorio

Universidad

San Lázaro

Tasqueña