Para toda persona que cría o está al frente de infancias en crecimiento está muy claro que lo más importante es que los peques se desarrollen de forma óptima y tengan la mejor educación. Sin embargo, pese a lo importante que es una educación con formación integral y humanista también es de mucho valor que sus cuerpos alcancen un desarrollo adecuado y que sus cerebros tengan los ingredientes necesarios para que se despliegue su máximo potencial. Aquí te compartimos 5 actividades que propician este crecimiento integral.

El juego aire libre

A diferencia del juego en espacios cerrados, que tus peques salgan a divertirse y experimentar les brinda una oxigenación abundante para sus cerebros, mismo que es fundamental para su desarrollo. Además de que la UNICEF recomienda esta actividad, propicia también el “desarrollo de habilidades motoras, sino que también se puede incentivar la capacidad de exploración, el conocimiento y cuidado de la naturaleza”.*

Seguro que los peques te pedirán jugar videojuegos frente al televisor, pero tu deber como cuidador es incentivar salir al aire libre y demostrarles que puede ser igual o más divertido, además de que el conocimiento y asimilación de sus cuerpos con respecto al espacio es algo que aporta a su desarrollo.

Respecto a qué puedes incentivarlos a jugar el abanico es casi infinito, pero te sugerimos que siempre cuides su integridad física sin menoscabar su imaginación ni sus ganas de explorar o experimentar. Por ejemplo, si quieren andar en bicicleta o patineta siempre enséñalos a usar casco y equipo de protección, por otro lado, si son poco sociables incentívales a probar actividades de equipo como el futbol, basquetbol o juegos tradicionales de grupo como Las Atrapadas, El Stop o Las Escondidas.

Los juguetes con acertijos o de armar

Los juguetes que ofrecen un reto para los peques no sólo abonan sus capacidades intuitivas o intelectuales, también desarrollan la creatividad de tus infancias básicamente preparándoles para la vida real pues entrenan la resolución de problemas. Los acertijos también permiten a las infancias el hilvanar ideas abstractas y escuchar con atención fuera de sus actividades escolares, además de que fomentan la reflexión, inteligencia, memoria y concentración.

En cuanto a qué juegos puedes probar con tu familia te recomendamos el clásico Memorama o Memoria, que consiste en abrir cartas hasta encontrar parejas de objetos; los juegos de mesa como el Maratón o el Trivial Pursuit, que ponen a prueba los conocimientos de los peques; incluso puedes revivir los grandes éxitos de las generaciones pasadas que implican únicamente una hoja de papel y una pluma: Ahorcado, Gato, Timbiriche o Tripas de Gato.

Por otro lado, los juegos que implican un armado o construcción que te podemos recomendar por sus beneficios y practicidad son las masas para moldear como el Play Doh o la plastilina, los sets de piezas armables como Lego o Mega Blocks. Estos juguetes podrían, incluso, despertar aptitudes y cualidades que podrían aprovechar en un futuro todas ellas despertadas mediante la creatividad inherente a las infancias.

Leer

La lectura no sólo es una actividad que otorgará vocabulario y conocimiento a tus peques, también es el mejor ejercicio para sus cerebros por lo que fomentarles esta costumbre no sólo les abre la puerta desde una edad temprana a una de las Bellas Artes, es como si les llevaras al gimnasio cerebral. La lectura pone a trabajar al hemisferio derecho que genera imágenes visuales y al izquierdo que decodifica los mensajes, al mismo tiempo que activa la imaginación de las infancias.

Inculcarles el hábito de la lectura además de ser un entretenimiento que les puede quedar para todas sus vidas puede favorecer a su desempeño escolar y desarrollar sus capacidades cerebrales de forma integral. Además de que leer mejora y afina la capacidad de poner atención en los peques mientras que la identificación de las estructuras de los cuentos o libros (planteamiento-nudo-desenlace) promueve que sus mentes piensen en orden y aprendan a vincular causas y efectos.

Respecto a qué libros les conviene leer a las infancias se puede hacer una lista de obras clásicas, sin embargo, criar a peques que devoren libros no tiene más que beneficios. Algunos títulos para menores de 12 años podrían ser Matilda, Charlie y la Fábrica de Chocolates o Jim y el Durazno Gigante de Roald Dahl; Donde viven los monstruos de Maurice Sendak o El principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Ayudar en las labores del hogar

Instruir a los peques en los quehaceres diarios es una actividad que les permitirá mejorar sus capacidades espacio temporales ya que masterizan sus habilidades manuales mientras que aprenden valiosas lecciones sobre el valor del trabajo y las obligaciones que tendrán que cumplir durante el resto de su vida.

Más allá de un estímulo dentro de su desarrollo psicomotor, ayudar en las labores de la casa es una tarea que abona a sus habilidades y capacidades de la vida diaria. Únicamente debes de tomar en cuenta su madurez y sus destrezas por lo que no es recomendable que hagan tareas que los pongan en riesgo como por ejemplo tener contacto con cuchillos u otros instrumentos punzocortantes, así como líquidos con altas temperaturas como lo pueden ser aceite o agua caliente.

Te recomendamos que tus infancias empiecen ordenando sus juguetes, después su cuarto para que tengan la noción de su propio espacio, así como la organización de sus pertenencias. Que continúen con labores sencillas como sacudir o recoger los trastes limpios y que se consoliden en quehaceres como el barrer la casa o incluso trapear.

Escuchar/practicar música

Seguro que has oído que la música está compuesta por matemáticas por lo que uno de los principales beneficios para las infancias que estudian esta arte tan bella tienen un aumento en la memoria, concentración, atención y por supuesto en su habilidad matemática por contar múltiplos en los compases. Así mismo, la música mejora la fluidez de la expresión de quienes la escuchan y sobre todo de quienes la estudian.

El estudio de este arte tiene una repercusión en la corteza cerebral de tus infancias pues promueve el desarrollo del área donde se almacena el vocabulario. Recordemos que las diversas frases musicales que se aprenden los músicos conforman un vocabulario por lo que la práctica de esta disciplina funciona como un refuerzo del lenguaje.

En cuanto a la música que te recomendamos para que tus peques escuchen podemos decirte que mientras a tus peques les guste, deben escuchar lo que más les guste. Aunque también existen teorías que indican que las infancias que escuchan música clásica siempre tienen mejores calificaciones además de que lograr emplear mejor sus habilidades cognitivas y emocionales. Según la Guiainfantil.com, los niños que escuchan y estudian este tipo de melodías logran identificar de forma más sencilla matices en los estados de ánimo lo que les brinda mayores habilidades sociales.

Si buscas que tus peques aprendan a tocar un instrumento debes tomar en cuenta la cantidad de dinero que piensas invertir y los gustos del pequeño, quién a final de cuentas es quien pasará el tiempo estudiándolo. Sin embargo, alguno que te podemos recomendar es el piano, mismo que se puede sustituir por economía y espacio en un teclado electrónico o incluso por un controlador que se puede conectar a cualquier computadora o laptop.

No olvides que además de cumplir con estas actividades, tus infancias deben de tener una dieta balanceada para que obtengan las vitaminas y minerales que requieren para su desarrollo integral y cognitivo. Además, los multivitamínicos pueden resultar un plus para que obtengan los aminoácidos que ellos no pueden producir, como la L-lisina que impulsa su crecimiento, fortalece su sistema inmune y mejora su desempeño físico y mental.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON PHARMATON KIDDI.



Pharmaton Kiddi(R) f.f. Jarabe, Reg. San. 382M97 SSA VI. Permiso de Publicidad No.223300201B0865

Página web:Kiddi Pharmaton(https://www.pharmaton.com.mx/productos/ninos)

Si persisten las molestias consulte a su médico.