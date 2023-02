Si ya tienes tu cita para la entrevista de la Visa Americana, acá te dejamos algunas preguntas que te puede hacer el cónsul.

Y es que es bien sabido que para poder viajar a los Estados Unidos y conocer sus atractivos, es imprescindible que mexicanos y ciudadanos de otras naciones cuenten con Visa Americana.

Un documento de identidad que te permite ingresar a los Estados Unidos por la vía legal.

Además, dependiendo de las actividades que vayas a realizar en el país, será el tipo de visado que deberás solicitar.

Visa Americana de Turista

Para visitar dicha nación como turista debes hacer el trámite para obtener una Visa B1/B2.

Asimismo deberás llenar un formulario en línea, después hacer el pago de la visa y solicitar una entrevista personal con un cónsul en la Embajada más cerca a tu ciudad.

Sin embargo, para muchas personas que tramitan este documento por primera vez, pueden llegar a intimidante y sentirse nerviosos.

Preguntas más comunes para sacar la Visa

Es por eso que acá te enlistamos algunas de las preguntas más comunes que el cónsul podría hacerte durante la entrevista.

Cabe mencionar que las preguntas pueden variar según el caso y tipo de persona que la realice o de las respuestas que de el solicitante al iniciar la entrevista.

Sin embargo, algo súper importante es que tus respuestas siempre vayan de acuerdo con la información que colocaste en tu solicitud DS-160.

¿A qué lugar de Estados Unidos viajarás?

Es aquí cuando deberás indicar el estado o destino de EU que planeas visitar por primera vez. Recuerda que esta respuesta debe coincidir con la info que colocaste en el formulario, de lo contrario podría considerarse sospechosa.

¿Cuál es el motivo de tu viaje?

Debido a que estás solicitando una Visa de Turismo, deberás responder de acuerdo al trámite.

Así que tu respuesta debe ser que viajarás con la intención de pasar unas buenas vacaciones, conocer algún atractiva de la ciudad a la que llegarás, ir de compras o asistir a algún evento específico.

¿De cuánto tiempo será tu estancia y cuándo piensas viajar?

No olvides decir siempre la verdad sobre tu estancia y responder de acuerdo a lo que colocaste al llenar tu formulario en línea.

Un buen tip es anotar todos los datos en una libreta para que lo repases antes de tu entrevista y tus respuestas sean correctas.

¿Con quién viajas?

Si tienes planes de viajar en familia, con tu pareja o hasta con amigos, es información que también debes anotar al llenar tu solicitud.

Así, cuando llegue el momento de la entrevista no debes olvidar mencionar a la o las personas que te acompañarán en el viaje.

¿Dónde trabajas, desde cuando y cuáles son tus labores?

Para conseguir la Visa Americana, es muy importante tener fuertes lazos que te permitan regresar a México después de un viaje de turismo.

Además, si cuentas con una buena fuente de ingresos formales que te permitan cubrir los gastos durante tu estancia en EU, es un punto a tu favor.

¿Quién pagará los gastos de tu viaje?

Si eres tú mismo quien cubrirá los gastos completos del viajes debes mencionarlo.

Igualmente si alguien más en tu familia lo hará es importante aclararlo durante la entrevista.

¿Dónde te hospedarás?

Si ya tienes tienes bien planeado tu viaje, seguramente también ya habrás contemplado algún hotel, hostal o residencia particular en renta.

Bastará con que lo menciones en la entrevista o si tienes detalles como la dirección completa del lugar, puedes mencionarlo.

Lo mismo aplica si algún amigo o familiar te dará alojamiento, siempre y cuando no tengan una estancia ilegal en el país.

¿Tienes familiares en Estados Unidos?

Esta pregunta puede ser una de las más complicadas ya que se tomará en cuenta el estatus migratorio de los familiares que vivan en Estados Unidos.

Por lo que en caso de que ellos no cuenten con ciudadanía o residencia, se podría llegar a pensar que no solo los visitarás, sino que te quedarás a radicar en la misma condición que ellos.

Y sin duda, ese sería un motivo para que te nieguen la Visa.

¿Has viajado o estado antes en Estados Unidos?

Comúnmente esta pregunta sirve para verificar si no estas mintiendo en la solicitud y quieras ingresar por esta vía nuevamente en caso de haber estado de forma ilegal en el país.

Si no has estado con anterioridad en EU, seguramente la pregunta no representará mayor problema, solo tendrás que negarlo en caso de que sea tu primera vez tramitando la Visa.

Como verás, se trata de preguntas muy básicas y que fácilmente podrás responder si tu intención de ir a Estados Unidos no es más que placer.

Así que no olvides decir siempre la verdad y apegarte a lo que hayas respondido previamente en la solicitud en línea de la Visa Americana.