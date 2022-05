En redes sociales, un usuario de este transporte grabó el momento en el que un hombre sube a una torre del Cablebús en Iztapalapa.

En el video que circula en redes sociales se ve el momento en el que el sujeto se encuentra de pie en la punta de la torre e incluso camina sobre la estructura.

Personas usuarias que iban a bordo de una de las cabinas comienzan a gritarle para pedirle que baje de la torre.

Al respecto, autoridades de este sistema de transporte emitieron una tarjeta informativa en la que explican lo ocurrido.

Explican que los hechos ocurrieron el miércoles 18 de mayo al rededor de las 20:00 horas, cuando un hombre libró el cercado y subió a la pilona número 45 de la Línea 2 del Cablebús que va de Santa Martha a Constitución de 1917.

La torre está ubicada cerca de la estación San Lorenzo Tezonco, por lo que de manera inmediata, personal de la Línea alertó a los servicios de emergencia.

Sin embargo, cuando elementos del personal de emergencia arribaron al lugar, la persona ya no se encontraba arriba de la torre ni en los alrededores de esta.

“Cabe mencionar que al no encontrarse a la persona, el servicio no tuvo suspensión. De igual manera, no se reportan daños en la pilona”, se lee en el comunicado.

Tras este incidente, personal del Cablebús revisará el cercado de las columnas en general y en específico de la pilona 45, toda vez que las torres cuentan con elementos que impiden el ingreso a personal no autorizado a éstas.