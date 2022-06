¡Actualiza tu CV! El Servicio Nacional de Empleo (SNE) dio a conocer las vacantes de trabajo en CDMX durante el mes de junio.

Para esta primera quincena hay una oferta laboral de mil 48 chambas.

Una vez que te postules, puedes darle seguimiento a tu caso en el Centro de Monitoreo y Seguimiento para la Vinculación Laboral.

Comunícate al 55 5709 3233 y eliges la opción 7.

El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y 16:00 a 18:00 horas.

Saca papel y pluma, porque estas son las vacantes de trabajo en CDMX durante junio.

Adiós, vacas flacas: vacantes de trabajo en CDMX

¡Prepara la licencia! Buscan a un conductor de autobús de entre 25 a 55 años con 1 a 2 años de experiencia.

El horario de chamba es de 6:00 a 14:00 horas; el sueldo es de 10 mil 800 al mes.

¿Sabes meserear? Hay chance para ocupar el puesto de capitán de meseros.

Si tienes más de 5 años de experiencia, vaaas. El sueldo es de 15 mil pesos y el horario es de 8:00 a 16:00 horas.

También hay una vacante como auxiliar contable con 2 o 3 años de experiencia en el área.

El sueldo es de 12 mil pesos al mes, mientras que el horario de trabajo es de 7:00 a 16:00 horas.

¿Le sabes? Hay chamba para desempeñarte como jefe de relaciones laborales, pero ojo, debes tener de 2 a 3 años de experiencia.

Si tienes entre 25 a 50 años, no le des más vueltas; el sueldo es de 17 mil al mes.

Tu que le sabes a la programada y a los códigos, ¡ponte las pilas! Buscan a un desarrollador de software con 3 o 5 años de experiencia.

¡Cómprate eso que viste en internet! El sueldo es de 30 mil pesos al mes.

¿Tienes de 3 a 5 años de experiencia en contabilidad? Tu momento ha llegado, porque hay chance para laborar de 8:00 a 17 horas y ganar 16 mil pesos al mes.

Otra de las vacantes de trabajo en CDMX es como Community Manager.

Es necesario que tengas de 6 meses a 1 año de experiencia y de entre 23 a 40 años; el suelo es de 10 mil pesitos al mes.

If you speak english, this chamba is para ti. Buscan a un ejecutivo bilingüe de atención a clientes.

Ojo, tu experiencia debe ser de al menos 6 meses, mientras que el sueldo mensual es de 11 mil 124 pesos.

¡Alto ahí! Hay chamba para supervisar el control escolar en una secundaria. Necesitas de 1 a 2 años de experiencia; el sueldo es de 11 mil pesos al mes.

¿Cómo me postulo?

Si te llamó la atención alguna de las vacantes de trabajo en CDMX, solo sigue estos pasos:

Ve a esta página para que le eches ojo a todas las ofertas laborales

Anota el folio o ID de la vacante.

Debajo del nombre de cada alcaldía verás un link en color café claro, selecciónalo y llena el formulario con los datos que te solicitan

La dependencia se pondrá en contacto contigo para dar seguimiento.

Recuerda que al momento de solicitar el empleo, no tienes que hacer pago o depósito.

Si te la quieren aplicar, haz tu denuncia al 800 841 2020 (SNETEL).

