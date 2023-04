El tiempo de espera para los trámites para la visa americana en CDMX se ha disminuido en un 24%, son los estudiantes los más beneficiados.

No temas al formulario para los trámites para la visa americana en CDMX porque el nivel de rechazo es bajo, de acuerdo a la Embajada de Estados Unidos.

Oh yes, los trámites para la visa americana en CDMX se agilizan, ya que se han reducido los tiempos de espera hacia los no migrantes en un 24%, de acuerdo a Miguel Gutiérrez, Supervisor Senior del Personal Local, de la Embajada de Estados Unidos en México.

Así mismo, manifiesta que la demanda en los trámites de visa son muy altos y que después de los retos que generó la pandemia, están cada vez más enfocados en realizar el proceso mucho más ágil e implementar medidas distintas para poder ejecutarlo.

El tiempo de espera para tramitar la visa de Estados Unidos disminuyó en un 24%.

¿Qué nicho de la ciudadanía resulta más beneficiado durante los trámites para la visa americana en CDMX?

Son los estudiantes y los trabajadores agrícolas quienes reciben las visas para Estados Unidos en un tiempo más corto. Mientras que una visa de turismo por primera vez para alguien que tiene más de 7 y menos de 80 años es más largo, y tendrán que esperar más para concretar una entrevista.

Puedes hacer los trámites para la visa americana en Av. P.º de la Reforma 305.

¿Dónde puedo realizar los trámites?

En la Ciudad de México debes ir a la Embajada de Estados Unidos de América en Av. P.º de la Reforma 305, Cuauhtémoc, en horarios de 8 am a 1 pm de lunes a viernes. Diariamente atienden más de 4 mil trámites de visa americana.

Así que, ya sabes, ahora puedes lanzarte con mucho más confianza y buen humor a tramitar tu visa americana y programar ese viaje atorado en tu lista de cosas por hacer.