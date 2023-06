Taylor Swift dará tres conciertos en México. Te decimos, paso a paso, todo lo que debes hacer para adquirir los boletos a través de Ticketmaster.

Banda, es de mi agrado anunciarles que Taylor Swift vendrá a la CDMX en 2023 y todo está listo para que se puedan comprar los boletos. Esta vez será un poco diferente que en otros conciertos, por lo que te decimos paso a paso qué hacer para conseguir un boleto.

Lo primero que tienes que saber es que Ticketmaster es la boletera que se encargará de la distribución de los boletos. La diferencia en esta ocasión es que habrá un pre registro para la preventa de los boletos de sus shows en México.

Aunque no es nada complicado, te contamos qué debes de saber para que no mueras en el intento y puedas adquirir tus boletos para los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol, que serán parte de su gira “I The Eras Tour”.

¿Cuándo son los conciertos de Taylor Swift en la CDMX?

Taylor Swift tendrá tres fechas en México, pero sólo serán en la CDMX. Los conciertos serán los días 24, 25 y 26 de agosto, mientras que la venta de boletos será los días 13, 14 y 15 de junio.

¿Cómo hacer tu registro para comprar boletos?

Ticketmaster informó que este registro, que te dará la oportunidad de participar en la venta, estará abierto a partir de este viernes 2 de junio y hasta el miércoles 7 de junio a las 11:59 de la tarde.

El acceso será prioritario para residentes de México y, cuando completes el registro, te llegará un correo electrónico confirmando tu acceso a la fila virtual para comprar tus boletos a partir del 13 de junio. Los pasos para registrarse son los siguientes:

Ingresa a la página de registro de Taylor Swift disponible en ticketmaster.com.mx

Realiza tu registro iniciando sesión con tu cuenta Ticketmaster.

Ingresa tus datos y selecciona la fecha del concierto al que deseas asistir.

¡Finaliza tu registro! Recibirás un email con los siguientes pasos a seguir.

La boletera señaló que tu registro no garantiza el acceso a la fila virtual ni a la compra de boletos. Y, en cuanto a la venta, en el registro solo podrás elegir una fecha de concierto y el límite por compra será de cuatro boletos.

Taylor Swift I The Eras Tour llega a la Ciudad de México los días 24, 25 y 26 de agosto.



Regístrate ahora y hasta el 7 de junio a las 11:59 pm hora de la CDMX para tener la oportunidad de participar en la venta. El acceso será prioritario para residentes de México.



¿Qué es Ticketmaster Verified Fan?

De acuerdo con la página de Ticketmaster, esta tecnología ofrece una nueva línea de defensa contra bots y revendedores. Todas las personas que quieran obtener un boleto tendrán que registrarse con anticipación para que el sistema pueda verificar las cuentas.

El proceso de registro incluye tres pasos:

Registro: Ingresa a la página de registro e inicia sesión con tu cuenta Ticketmaster.

Ingresa a la página de registro e inicia sesión con tu cuenta Ticketmaster. Verificación: La boletera verificará todas las cuentas. Una vez validados los datos, un número limitado de fans recibirán vía email la invitación para acceder a la venta de boletos y el resto serán puestos en una lista de espera.

La boletera verificará todas las cuentas. Una vez validados los datos, un número limitado de fans recibirán vía email la invitación para acceder a la venta de boletos y el resto serán puestos en una lista de espera. Actualización de estatus: Lxs fans registrados en Verified Fan recibirán un email un día antes del inicio de venta para informarles si fueron seleccionados para la venta de boletos o puestos en lista de espera. En caso de contar con boletos disponibles después del inicio de venta, las cuentas en lista de espera podrían recibir invitación para comprar boletos.

