Este martes, a horas del Simulacro Nacimiento 2023, se registró un sismo en CDMX de magnitud 5.8 con epicentro al noreste de Tecpan, Guerrero

Este martes, a horas del Simulacro Nacimiento 2023, fue una noche de sustos para los capitalinos, debido a que se registró un sismo en CDMX de magnitud 5.1, con epicentro al noreste de Tecpan, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

Aunque en un principio el Servicio informó que la magnitud había sido de 5.8 grados, minutos después rectificó el reporte, señalando que el sismo en CDMX había sido de magnitud 5.1 grados.

Te podría interesar: Simulacro Nacional 2023: cuándo sonará la alerta, horarios y zonas de la CDMX

A pesar de ello, usuarios en redes sociales reportaron que no en todas las zonas de la capital del país se sintió el movimiento telúrico o se escuchó la alerta sísmica. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esto se debió a que fue un sismo leve.

La @SGIRPC_CDMX informa que no se reportan daños o afectaciones por el sismo tras entrar en contacto con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. https://t.co/qMUyuIBzEp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 19, 2023

“Se registró un sismo con leve percepción en algunas zonas de la Ciudad de México. Me informa el @C5_CDMX que la magnitud no ameritó activación de la alerta sísmica”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, por medio de sus redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que no ameritó alerta “porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”.

Sin daños por el sismo en CDMX

En cuanto a los daños, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, indicó que concluyó la ejecución del Sistema de Evaluación Temprana. “No se reportan daños derivados del sismo”, anotó.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no hubo daños en Guerrero o estados aledaños. “Afortunadamente no se registran daños por el sismo en Guerrero, Michoacán ni en la Ciudad de México. Eso me informa la Secretaría de la Defensa Nacional”, acotó en Twitter.

Échale un ojo a estos otros temas:

La macabra historia del edificio de la PGJ y el sismo de 1985

El día que El Chucky Lozano provocó un sismo en México