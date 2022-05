Raúl Esquivel, quien fue el mero mero jefe de los Bomberos en la Ciudad de México murió este martes a los 77 años.

Luego de unas semanas enfermo, su hija informó a través de la cuenta de Twitter del llamado Jefe Vulcano, de su fallecimiento.

Con un profundo dolor, les informo que tras regresar al hospital por algunas complicaciones, esta mañana mi papá murió.



El Jefe Vulcano, Raúl Esquivel Carbajal murió a los 77 años de edad.



Gracias por las muestras de cariño hacia el. — Jefe Vulcano Raúl Esquivel C. (@Raul_Esquivel_C) May 24, 2022

Esquivel fue parte del Heroico Cuerpo de Bomberos durante 49 años, hasta 2018 cuando dejó su cargo como director.

“Empecé desde abajo, he recorrido cada una de las jerarquías, cada uno de los puestos existentes”, dijo el Jefe Vulcano en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Protección Civil que da la Secretaría de Gobernación en 2016.

“Por un lado he sentido la enorme satisfacción de haber cumplido y el gozo de haber podido ayudar a mucha gente, rescatar a muchas personas y confinado a una gran cantidad de incendios.

“Sin embargo no siempre ha sido así, en ocasiones también me ha tocado saborear las amargas lágrimas de la impotencia por no haber podido hacer algo más por la magnitud del siniestro en que se enfrentan y las consecuencias que resultan del mismo”, agregó.

El Jefe Vulcano se convirtió en uno de los favoritos de los tuiteros, debido a que comenzó a utilizar esta red social desde 2012 para informar de los percances que ocurren en la ciudad. Incendios, árboles caídos, choques y hasta gatitos rescatados forman parte de los incidentes que Esquivel describe en su Twitter, siempre con la frase: “Vamos para allá”.

“He sentido el cariño y la solidaridad del pueblo mexicano (estoy) muy orgulloso de ser mexicano (y) e estar a cargo de una de las instituciones más queridas”.

En 2014, la entonces Asamblea Legislativa de la ciudad le otorgó la Medalla al Mérito en Protección Civil.

El pasado 20 de mayo, su hija informó que su padre ya se encontraba en su casa recuperándose. Sin embargo, hoy informó que tras regresar al hospital por algunas complicaciones, esta mañana murió.