Aunque la escuela nos enseña a afrontar retos de la vida adulta, pocas veces brinda herramientas prácticas para alcanzar un bienestar económico. Por ello, es común tener dudas sobre cómo administrar nuestra lanita, cómo generar rendimiento de nuestros ingresos y cómo invertir de forma eficaz.

Pero no te preocupes, aquí te traemos algunos tips que te ayudarán a sacarle mejor provecho a tu dinero y te presentaremos una alternativa financiera que ofrece increíbles recompensas por ahorrar. ¡Conoce de qué se trata!

Tips para mejorar tu salud financiera

No importa si eres joven o de una generación más veterana: Todos sentimos la misma alegría al llegar a la quincena para gozar de esos ingresos, los cuales nos permiten pagar la renta, ahorrar en el viaje de nuestros sueños y, ¿por qué no?, cumplirnos un gustito. Sin embargo, cuando no tenemos claras nuestras metas financieras, a veces resulta difícil cubrir incluso nuestros gastos básicos.

Así pues, nuestro primer consejo es elaborar objetivos a largo plazo y disponer tiempos aproximados para cumplirlos. Mucho ojo, porque también te recomendamos mantener una visión realista de tus ingresos y ser consciente de los recursos que puedes destinar a cada una de tus metas.

Pero, ¿cómo llegar a mis objetivos si todo mi dinero se esfuma en un segundo? Una buena idea es elaborar un presupuesto de gastos indispensables (como luz, gas, electricidad, comida y renta); y analizar si tus compras innecesarias verdaderamente abonan a tu felicidad. De este modo, también evitarás caer en deudas y sufrir los estragos de los intereses.

Presta mucha atención, porque ahora queremos brindarte un consejo de oro que te ayudará a maximizar el potencial de tu dinero: hablamos de las cuentas de ahorros, las cuales te permiten obtener un rendimiento por tus ingresos guardados y acercarte a tus metas personales de una forma práctica y efectiva.

Una excelente opción es Techreo, la plataforma digital de servicios financieros que surge de la mano con CAME (Sofipo con más de 30 años de experiencia en el mercado) y que se convertirá en tu aliado para convertir tus ahorros en una inversión a futuro, además de brindarte recompensas únicas. ¿Quieres conocer más al respecto? ¡Checa a continuación todo lo que tiene para ti!

Techreo ofrece premios únicos por tu inversión

Con una amplia gama de servicios en la palma de tu mano, Techreo constituye una plataforma segura en la que tu dinero puede trabajar por sí mismo. Ya sea que busques invertir poco a poco, o bien, que desees potenciar al máximo tus ahorros para llegar pronto a tus metas financieras, esta herramienta te permitirá crear un plan ideal que se ajuste a tus necesidades.

Cabe destacar que Techreo cuenta con una aplicación fácil de usar, la cual te evitará sufrir con los engorrosos trámites que solías atravesar con tu dinero. Asimismo, desde su plataforma puedes entrarle a diversas funcionalidades, como pago de servicios, recargas telefónicas y más servicios financieros.

Pero las ventajas no terminan allí, ya que Techreo ofrece increíbles promociones que tienes que conocer. Hablamos de sus planes de inversión, los cuales no solo te ofrecen un seguro de vida gratuito (¡sí, así como lo lees!), sino que también cuentan con asombrosas recompensas.

Por ejemplo, si abres tus inversiones de plazo fijo con $10,000, obtendrás como premio unos audífonos de diadema con Bluetooth y, si inviertes $50,000 o más, te llevarás a casa una Alexa. Pero si eres un máster con tus ahorros y quieres invertir más de $200,001, recibirás unos AirPods Pro, mientras que, con una inversión de $500,001 tendrás acceso a un iPad mini. Finalmente, para inversiones superiores a $1,000,000, la recompensa es un iPhone 14 de 128 GB. Puedes obtener una tasa de hasta 14.6% de interés. *Sujeto a términos y condiciones

Así puedes acceder a la plataforma de Techreo

¿Quién diría que ahorrar tendría unas recompensas tan atractivas? Si deseas obtener alguno de estos asombrosos premios, recuerda que tienes que realizar tu inversión en un plazo mínimo de seis meses a través de la siguiente plataforma (aquí te compartimos el enlace).

Además, te recomendamos comenzar tu trámite hoy mismo, ya que estas increíbles promociones solo estarán vigentes por tiempo limitado. ¡No lo pienses más y comienza a disfrutar desde hoy los beneficios de tu plan de ahorro!

Tasa anual fija 5% antes de impuestos (Monto mínimo de $100.00 a un plazo de 1 mes). GAT Nominal: 5.12% y GAT Real: 0.42%, antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Sujeto a cambios. Fecha de cálculo 04 de mayo de 2023. Vigente del 04 de mayo al 29 de septiembre de 2023. No aplican comisiones. La contratación de este producto se realizará en pesos mexicanos. Disponible en todo el territorio nacional. Producto resguardado hasta por 25,000 UDIs por el Fondo de Protección. Consulta GAT. “Montos aproximados calculados con 30 días promedio al mes, capitalización de intereses mensual antes de impuestos, para fines informativos”. Disponible en todo el territorio nacional. Producto resguardado hasta por 25,000 UDIs por el Fondo de Protección. Ofertado por Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. Consulta términos y condiciones en www.came.org.mx. En caso de alguna consulta, reclamación o aclaración, puedes contactar a la UNECAME al teléfono 5552416193 y/o correo electrónico unecame@came.org.mx; o puedes consultar a la CONDUSEF en su página web www.condusef.gob.mx, teléfono: 5553400999 y/o correo electrónico [email protected].

