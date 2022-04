Uno como quiera pero, ¿y los animalitos? En el Congreso de la CDMX se presentó una propuesta para que sea obligatoria la prisión preventiva por maltrato animal.

La iniciativa, presentada por el diputado Jesús Sesma, obligaría a dictar prisión preventiva a quienes conemntan actos de crueldad en contra de los animales.

De acuerdo con el legislador, México ocupa el tercer lugar a nivel internacional en maltrato animal y no solo eso, sino que es el primero en América Latina.

También explicó que a pesar de esto, actualmente la decisión de imponer prisión preventiva queda a consideración del Ministerio Público, algo que ocurre en muy pocas ocasiones.

Sesma señaló que además, debido a que es un delito considerado como no grave, no solo no amerita la presión preventiva, sino que también se conceden beneficios con los cuales se deja la libertad de los delincuentes en riesgo de que vuelvan a cometer el mismo delito y otros más graves.

Por ello, la iniciativa propone reformar los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para establecer que se persiga de oficio los delitos por actos de maltrato o crueldad animal.

Asimismo, se incrementan las sanciones, estableciendo que al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie de animal, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrán de 18 meses a 6 años de prisión y de 150 a 300 días multa.

También a quienes comentan actos de maltrato o crueldad animal, ocasionándole la muerte, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,200 días de multa.

Además de garantizar que el Ministerio Público deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al imputado como medida cautelar, esto con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la protección a la víctima.

La propuesta fue turnada a la Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Bienestar Animal para su Análisis y dictamen.