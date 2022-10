La iniciativa busca regular establecimientos como pensiones y hoteles para mascotas, y los centros de entrenamiento.

Para dar mayor protección a perros y gatos que se quedan en campamentos y hoteles, activistas y dueños de animales maltratados diputados de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que regule estos lugares y castigue el maltrato.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Roy Torres y la panista Ana Villagran presentaron la iniciativa.

Su objetivo es “regular estos establecimientos en particular que hoy operan sin ninguna normatividad, hablo de las pensiones y hoteles para mascotas, y los centros de entrenamiento y adiestramiento canino en particular, porque están proliferando este tipo de establecimientos pero no hay ningún permiso”.

La iniciativa, nombrada como “Ley Maple”, en honor al perro de raza Shiba Inu de ocho meses que supuestamente murió en un campamento en agosto pasado.

A esta presentación también acudió Adriana, tutora de Maple y otros dos tutores: Nydia, del perrito Mixtli y Héctor, de la gata Cata.

Villagrán dijo que la iniciativa busca que las alcaldías regulen estos establecimientos, así como las veterinarias, y que se vigile periódicamente que brindan servicios de calidad.

#JusticiaParaMaple

Por una regulación, no estigmatización, de todos los negocios que son hoteles, centros de entrenamiento, guarderías y pensiones caninas y de animales de compañía para que nunca más vuelvan a devolver un animal a su cargo muerto y con sospechas de maltrato 👇🏽 pic.twitter.com/hjqMmxkFyr — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) October 4, 2022

“Por una regulación, no estigmatización, de todos los negocios que son hoteles, centros de entrenamiento, guarderías y pensiones de animales de compañía, para que nunca más vuelvan a devolver a un animal a su cargo muerto y con sospechas de maltrato”, dijo en su cuenta de Twitter.

Los tutores de los animales que murieron entregaron a la Comisión de Bienestar Animal las 49,370 firmas recabadas en la petición de Change.org desde hace dos meses.

Entérate: 4 multas que tendrás que pagar si no atiendes bien a tu lomito

Maple fue al campamento You Can Dog Training porque tenía problemas para interactuar con otros perros. Su entrenador les sugirió que un campamento sería bueno para ayudarlo con sus problemas de conducta.

La noche del 8 de julio recibieron una llamada, les decían que iban al veterinario porque una víbora había picado a Maple, aunque les pidieron la dirección no les dieron más información, horas después les entregaron sus cenizas.

Pero según las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México esto no pasó así.

La supuesta muerte de Maple no ocurrió a consecuencia de la mordedura de la serpiente, de haber fallecido habría sido una semana antes de lo que le dijeron.

En un video publicado en su cuenta de Instagram en agosto pasado, Adriana explicó que la indagatoria de la Fiscalía señala que el campamento solicitó un proceso de cremación varios días antes de la supuesta muerte de Maple.