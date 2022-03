El grupo de corredoras 261 organizó una carrera de 8.03 kilómetros para recordar a las mujeres que ya no están o las que no tienen voz.

6:30 am: listas para correr 8.03 kilómetros por las que pasan un mal momento, por quienes no tienen voz y por las que ya no están. Así conmemoraron corredoras este Día Internacional de la Mujer.

Mariángela Guzmán, cofundadora del grupo 261 cuenta que quienes llegaron a la cita este 8 de marzo en la Estela de luz son privilegiadas “justo por esta chamba que otras mujeres han hecho’. A nosotras nos toca también hacerlo con las demás y por las generaciones que faltan”.

Recuerda el caso de Katherine Swizter, la primera mujer en correr el Maratón de Boston en 1967. Ella se inscribió solo con sus iniciales pues en esa época las mujeres no podían inscribirse a esas competencias. Ella lo hizo con el número 261, de ahí el nombre del grupo.

Este año la convocatoria a las corredoras y corredores – porque no asistieron solo mujeres- se hizo junto con el grupo Black Flying Foxes.

“Antes decían que no era para nosotras, que nuestro cuerpo no daba, que incluso el impacto a la hora de correr afectaba nuestro aparato reproductor, todo esto son son ideas que se creían”, dice Mariángela.

Pero fue gracias a muchas mujeres que derribaron esos prejuicios que ahora podemos participar en cualquier carrera.

Dos seis uno es un grupo que impulsa que las mujeres puedan correr seguras en la CDMX, sentirse poderosas e invencibles.

“Siempre van a tener un lugar seguro entre nosotros, te vamos a respaldar y no te vamos a dejar sola”, explica, de ahí el hashtag que usa el grupo: #MiBarrioMeRespalda.

“Tenemos que vincular a la mujer desde el deporte como una figura fuerte, una figura capaz”, agrega.

Mariángela destaca que correr es un deporte muy democrático al que solo se le debe perder el miedo.

“Todos sabemos correr, este es un deporte sumamente democrático, realmente no necesitas mucho”.