El Senado aprobó algunas medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia, además de que habrá un registro de deudores

¡Aguas con no pagar la pensión alimenticia! El Senado de la República aprobó, este miércoles por unanimidad, varias medidas para evitar que haya personas morosas en cuanto a la manutención de sus hijos.

Las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes buscan fortalecer la ejecución, así como para garantizar el oportuno cumplimiento del pago de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país.

Y es que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia. “Es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos”, lamentó en el pleno la senadora Mayuli Latifa Martínez.

¿Qué implica esto?

La propuesta plantea crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. De esta manera se podrá concentrar la información de las personas deudoras alimentarias en un solo lugar.

Con ello, se precisa en el documento, como requisito se necesitará un certificado de no inscripción a dicho registro. En caso de no contar con este, no se podrán realizar procedimientos y trámites como:

Licencias y permisos para conducir

Pasaporte o documento de identidad y de viaje

Participar como candidato a cargos de elección popular

Participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal

Trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.

De igual forma, se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio. Además, la persona oficial del Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el registro.

También se prevén medidas de restricción migratoria. Es decir, las personas inscritas no podrán salir del país cuando sean deudores alimentarias morosas, así como cuando existan pruebas para determinar que exista un riesgo de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda.

