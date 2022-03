Este 9 de marzo habrá paro de mujeres, el objetivo es hacer conciencia sobre la importancia de las mujeres en la sociedad y la economía.

Este 9 de marzo, Andrea, una abogada de 37 años, hará paro. Gustavo, su marido, se encargará de hacer el desayuno y atender las labores escolares de Carlos, de 8 años, además, claro de atender su trabajo desde casa.

En la oficina alguien más tendrá que atender los asuntos de Andrea.

“Decidí parar para que todos vean lo difícil que es ser madre, atender la casa y además trabajar. Que vean cuánta falta hacemos, hasta para hacer un licuado”, dice Andrea a Chilango.

El paro de mujeres un día después del 8M surgió en 2020, cuando colectivas organizaron a través de redes sociales la idea de “un día sin mujeres”.

Este paro tiene el objetivo “de hacer visible la importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad, sin que tengan repercusiones académicas o laborales”, señaló la UNAM en un comunicado.

Parecía imposible que las mujeres estudiantes, trabajadoras, comerciantes pararan así, sin repercusiones, pero en 2020 – justo antes de que la pandemia de covid-19 encerrara a todos en casa ocurrió.

Y entonces las calles lucieron sin mujeres, el transporte siempre lleno se veía semivacío.

Este paro busca hacer conciencia acerca de la importancia de las mujeres dentro de la sociedad y la economía, así como visibilizar las desapariciones forzadas y feminicidios, expone la UNAM.

“Yo voy a parar el 9M para visibilizar que el trabajo de las mujeres en México es por los menos el 50% del que hay.

“Para visibilizar que cuando una mujer no está o pierde espacios públicos realmente se pierden perspectivas, se pierden voces, se pierden historias, pero sobre todo se pierden derechos porque nadie debe ser silenciada o juzgada simplemente por su género”, dice Samedi, periodista de 30 años.

Pero no todas pueden parar, aunque quieran.

Estela es comerciante. Tiene 63 años y atiende su puesto de frutas en un mercado de la alcaldía Venustiano Carranza.

Para ella parar significa un día menos de ganancias que representa no pagar la luz o la renta a tiempo.

“Yo no puedo (parar el 8M) porque tengo que trabajar, voy al día, pero yo si le digo a las jóvenes que si pueden lo hagan, que se note que no están, que las extrañen para que vean que si hacemos falta”, dice Estela.

Merle es madre y emprendedora, ella parará a medias. Puede no trabajar porque ella es su propia jefa, pero su hijo Alonso, de 8 años, tiene exámenes esta semana.

“Me es imposible, ese día mi hijo está en clases en casa y está en periodo de exámenes. No puedo parar al 100% porque tengo que atender a mí hijo.

“En mi empresa si puedo darme ese lujo. Soy emprendedora y ese día no me puse nada para poder participar de una forma y también voy a participar en redes sociales sin actos ni presencia para sumarme al paro. Me parece que es una forma de contribuir”, explica Merle.

¿Tu podrás participar en el paro? ¿por qué crees que es importante o no?