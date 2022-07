Una mujer pidió a una de sus amigas que fuera la madrina de útiles escolares de su hija pequeña, porque "es lo nuevo que se anda usando".

Sabemos que en México tenemos padrinos para todo: pastel, vestido, misa, vela, pero parece que la nueva moda es ser padrino de útiles escolares.

En redes sociales se hizo viral el caso de una madre que le pidió a su amiga y su esposo ser padrinos de útiles de la más pequeña de sus tres hijas.

“…es lo más nuevo que se está usando”, argumentó la amiga a Liliana ante su extrañeza por la petición.

Liliana de la Cruz compartió la historia en Facebook.

“Estos días han estado extraños primero con lo de las hijas de los señores chingones y ahora esto, qué tiene que ver que no tengamos hijos primero quería ver que no hubiera padrinos de eso y como vi que ya hasta me bloqueo pues bueno otra “amiga” menos a mi lista”, escribió en su Facebook.

Foto: Facebook

De acuerdo con su relato, después de que su amiga le pidiera ser madrina de su hija, Liliana preguntó en redes sociales si eso existía.

“Pregunta seria ¿hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso… Se me olvidó poner, que como no tenemos hijos que si podíamos”, escribió el pasado 21 de julio.

Pero la pregunta enojó a su amiga, quien le dijo que solo se burlaba de ella. Liliana le respondió que ni eran tan cercanas ni la había invitado a la graduación de la niña pequeña.

“Todo piensas que son memes hasta que te pasa. Recuerden NO EXISTEN PADRINOS DE ÚTILES”, publicó.

La amiga respondió que no quería tener amigas así y le pidió que no pusiera su nombre si publicaba la conversación, misma que se hizo viral.