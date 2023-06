La playera y la medalla del Medio Maratón de CDMX 2023 fueron presentadas en la Arena México. Conoce aquí todos los detalles.

Falta menos de un mes para el Medio Medio Maratón de la Ciudad de México 2023, prueba obligada para lxs runners chilangos, quienes ya están con la “camiseta bien puesta”, pues fueron presentadas la playera y la medalla oficiales de la carrera.

¿Cuándo es el Medio Maratón de la CDMX? La mañana del domingo 16 de julio es la cita para las y los 30 mil corredores que enfrentarán los 21 kilómetros del recorrido por las avenidas de la Ciudad de México.

Playera con motivos de huipiles de Chiapas

En medio de una función de lucha libre que se realizó en la Arena México, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) presentó el jersey de la carrera, el cual tiene motivos textiles de huipiles de Chiapas.

La playera tiene un diseño en color arena para el fondo con vivos en rosa, morado, naranja y agua, y está inspirado en la vestimenta de las mujeres chiapanecas; cuenta con las medallas anteriores y figuras de corredores con discapacidad visual y motriz, entre otros.

Al reverso de la playera está el emblema del luchador, el logo de Indeporte, el del Medio Maratón 2023 y de los patrocinadores.

Foto: @21KCDMX

“La playera del Medio Maratón de la Ciudad de México 2023 está más que hermosa, textiles del los Huipiles de la zona de Chiapas y el prestigio de Adidas se fundieron en una gran prenda que presentó el director de INDEPORTE Javier Hidalgo en la Arena México”, se lee en una publicación de las redes del Medio Maratón de la Ciudad de México.

La playera del Medio Maratón de la Ciudad de México @BBVA 2023 está más que hermosa, textiles del los Huipilles de la zona de Chiapas y el prestigio de @adidasMX se fundieron en una gran prenda que presentó el director de INDEPORTE @Javier_Hidalgo en la Arena México. pic.twitter.com/afTOQmWPYw — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) June 22, 2023

De acuerdo con el Indeporte, la playera cuenta con tecnología que facilitará a las y los corredores encontrar su mejor desempeño.

📢 ¡De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo!



Se presentó la Playera y Medalla del Medio Maratón de la Ciudad de México @BBVA_Mex en al Arena México. 🏃🏾‍♀️🏃🏽‍♂️ pic.twitter.com/tP8hTFOrwz — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) June 22, 2023

Checa también: Ya hay ruta y fecha para el Medio Maratón de la CDMX 2023

Un luchador, la inspiración de la medalla del Medio Maratón de CDMX 2023

Este 2023, la medalla del Medio Maratón de la Ciudad de México representa a uno de los personajes emblemáticos de la cultura mexicana: un luchador de lucha libre.

“Es más que un personaje de la cultura mexicana, es una fuente de inspiración y admiración en todo el mundo y qué mejor lugar para presentar la playera y la medalla de este Medio Maratón que la mítica Arena México”, dijo Javier Hidalgo Ponce, director del Indeporte.

Un luchador, es la inspiración de la medalla del Medio Maratón 2023. Foto: @21KCDMX

Llamó a quienes participarán en la carrera a “llevar ese espíritu de lucha con ustedes durante todo el recorrido y más allá”.

La medalla de este 2023 sigue la identidad que dio a conocer el Indeporte en 2019, con personajes icónicos de la Ciudad de México. Las medallas anteriores fueron una catrina, un organillero, un danzante y un mariachi.

La edición de 2024 será la que complete esta serie de preseas diseñadas como coleccionables a seis años.

La medalla y la playera fueron presentadas en la Arena México. Foto: @21KCDMX

Medio Maratón de la CDMX

Fecha: Domingo 16 de julio de 2023

Participantes: 30 mil corredores

Lugar: CDMX

Hora de salida

06:50 am silla de ruedas y débiles visuales

07:00 am demás categorías

Rules are rules: este es el tiempo límite para terminar el Medio Maratón

Si no has entrenado para la carrera o no cuentas con tiempos mínimos de una carrera, es mejor que no asistas al Medio Maratón, pues podrías ser retirado de la carrera.

De acuerdo con los organizadores, se permitirá correr a un paso de hasta 8:30 minutos por kilómetro, lo que equivale a completar la ruta en un tiempo máximo de 3 horas.; sin embargo, quienes vayan más lento, serán descalificados y no formarán parte de los resultados oficiales.

También serán descalificadas aquellas personas que no completen la ruta o no crucen la línea de meta.

Los participantes con marcas incompletas o irregulares en los tapetes oficiales serán revisados y podrán ser descalificados.

Si te es indispensable salir de la ruta y luego reintegrarse, sólo lo podrás hacer en el mismo punto en el que la dejaste y no en otro que te dé alguna ventaja.

¡Ojo aquí! Las personas que sean cachadas haciendo prácticas antideportivas, así como cortes de ruta a lo largo del recorrido para cruzar la meta sin haber realizado el trayecto

completo, serán sancionadas y no podrán volver a participar en ninguno de los eventos de la plataforma Maratón (Medio Maratón, Maratón y otros eventos).

Consulta AQUÍ la convocatoria completa del Medio Maratón de CDMX

Paquete de recuperación

Medalla de finalista

Fruta

Agua

Isotónico son únicamente para los corredores que cuenten con su número oficial