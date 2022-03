La máster class será gratis, solo debes llegar media hora antes y registrarte en la alcaldía. El evento será un homenaje a Daddy Yankee.

¿Ya viste tutoriales y no más no te sale el Anitta challenge? Para que no te rompas algo intentando necesitas esta máster class de reguetón.

La alcaldía Gustavo A. Madero invita a todos a perrear hasta el suelo este sábado 2 de abril.

Si quieres aprender a perrear o solo hacer ejercicio bailando, puedes registrarte en la explanada de la alcaldía a partir de las 15:30 horas. La clase iniciará a las 16 horas. La máster class es gratuita.

El evento, organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad y el programa Ponte Pila, será un homenaje a Daddy Yankee y a su más reciente disco Legendaddy.

El puertoriqueño de 45 años anunció el 20 de marzo pasado que ese sería su último disco y se retiraría con una gira mundial llamada La Última Vuelta Tour.

La alcaldía se localiza en calle 5 de Febrero S/N Villa Gustavo A. Madero.

En transporte puedes llegar por la Línea 6 del Metro, en la estación La Villa / Basílica y caminar unas cuadras.

También a la estación del Metrobús Línea 6 “Delegación Gustavo A. Madero”; aquí te dejamos un mapa para que sepas cómo llegar.

