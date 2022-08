Tláloc se puso rudo: la lluvia del lunes 15 de agosto ocasionó encharcamientos y caos en diferentes puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Aguas de la CDMX, la vialidad más afectada por los encharcamientos fue Circuito Interior, en donde se reportaron anegaciones a los siguientes puntos:

Eje 1 Norte y Circuito Interior

Circuito Interior esquina Oceanía

Circuito Interior y Aeropuerto

Circuito Interior y Calzada de Guadalupe

Circuito Interior y Norte 25

Avenida Fuerza Aérea Mexicana esquina Asistencia Pública

Te puede interesar: ¡Ciérrale a la llave! El Cutzamala se acerca a su mínimo histórico… otra vez

En la vialidad fueron desplegados equipos del Sacmex y de Protección Civil para ayudar en el desazolve.

Asimismo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó intenso tráfico vehicular en Circuito Interior debido a los encharcamientos, por lo que sugirió utilizar como alternativa vial el Eje 3 Oriente y Congreso de la Unión.

La dependencia también reportó encharcamientos en vialidades como Insurgentes, a la altura del puente de Cuitláhuac; en la calle 47, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo emitió la alerta amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

La Secretaría señaló que este potencial de lluvias y granizo se mantendrá durante el resto de la tarde y parte de la noche de este lunes.

Oh, no. No me digan que el Circuito Interior, al que le cambiaron el piso durante el gobierno de ⁦@m_ebrard⁩ con jugosas ganancias para Cemex, volvió a inundarse pic.twitter.com/kdOPnPwtw3