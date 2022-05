Hay multas muy caras en la CDMX, te decimos cuáles son para que las evites y no le des un descalabro a tu cartera.

No es lo mismo dar vuelta donde no debes que echar carreritas en el carril del Metrobús y no lo decimos solo por el peligro, también por el costo de la multa.

En la Ciudad de México, las multas de tránsito se calculan con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para este 2022, el INEGI estableció el precio de la UMA en 96.22 pesos. Las sanciones van de las 10 hasta las 60 UMA.

Hay multas que van desde los 900 pesos, pero hay otras que llegan hasta los 5 mil pesos.

Te dejamos las multas más caras del Reglamento de Tránsito, para que no sorprendan a tu cartera.

1-La multa más cara es por invadir el carril exclusivo del Metrobús al transitar por él o dar vuelta a la izquierda, derecha o en “U” y por invadir la vía de contraflujo del transporte público.

Por esta infracción te harás acreedor a una multa de 40, 50 o 60 veces la UMA, esto es entre 3 mil 848 pesos y 5 mil 773 pesos.

2-Ponerle a tu auto algún sistema antirradares o detector de radares de velocidad te costará de 40 a 50 veces la Unidad de Medida, esto es unos 3 mil 848 a 4 mil 811 pesos.

3-Seguro lo has hecho más de una vez. Por usar tu celular mientras manejas la multa va de las 30 a las 35 UMAs. Toda manipulación del celular debe ser con el auto detenido, sino tendrás que pagar de 2 mil 886 pesos a 3 mil 367 pesos.

4-Si insultas, denigras o golpeas a un oficial que realiza labores de agilización de tránsito y aplicación de una multa deberás pagar de 20 a 30 UMAs. Esto es de 1 mil 924 pesos a 2 mil 886 pesos.

Dejar tu coche donde no debes también te sale caro. Tienes prohibido dejar tu auto en: áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público. Dejarlo en esos lugares te va a costar de 1 mil 924 pesos a 2 mil 886 pesos.

5-Si circulas detrás de una ambulancia o carro de bomberos que tenga encendidas las señales luminosas para ganar el paso pagarás de 20 a 30 UMAs, equivalentes a hasta 2 mil 886 pesos y se te quitarán tres puntos de tu licencia.