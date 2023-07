Junto con los hashtags Lady Aeropuerto y Lady AICM, en redes se difundió el video de una mujer que destruye el mobiliario de una aerolínea.

¿Alguna vez te has enojado porque las cosas no salen como esperas o no te gustó el servicio en algún establecimiento?; ¿qué serías capaz de hacer? Aunque se desconocen los motivos de su molestia, una mujer fue grabada en el Aeropuerto de la Ciudad de México mientras destruía parte del mobiliario de una aerolínea. El video se difundió en redes sociales junto a los hashtags Lady Aeropuerto y Lady AICM.

Usuarios de redes sociales criticaron, lo mismo que aplaudieron la actitud de una mujer, quien en el video se le ve molesta cuando reclama a los empleados de una aerolínea en el AICM; luego, se salta el mostrador y comienza a tirar al suelo pantallas de computadoras.

“No me regresen mi dinero, me vale madre, pero esto les va a costar. Págalo tú”, dice la mujer mientras realiza destrozos y ante los ojos de decenas de personas usuarias de la terminal aérea.

Luego de que se difundiera el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó que efectivos de la Policía Auxiliar detuvieron a la mujer acusada de causar daños en el mostrador de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un boletín, la SSC CDMX detalló que los oficiales acudieron a la escena tras el reporte de una agente de tráfico de una línea aérea que denunció a una pasajera por romper equipo de cómputo y telefónico de la empresa.

En el video, de unos 30 segundos de duración, se ve a la mujer que lanza varios monitores de computadoras al suelo, mientras reclama la devolución de su dinero.

“La posible responsable de 56 años de edad, que se encontraba metros adelante fue interceptada por los oficiales y al ser reconocida por la afectada, fue detenida, informada de sus derechos de ley y fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal”, señaló la SSC.