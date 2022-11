¡Y puro Grupo Firme, compas! Está confirmada la participación de Grupo Firme en la NFL en la Ciudad de México; acá los detalles.

La liga hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales.

“@GrupoFirme sube al escenario en la Ciudad de México. ¡Te veo el lunes!”, escribió.

La exitosa agrupación mexicana se presentará en el medio tiempo del partido entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona.

La justa se llevará a cabo este 21 de noviembre en el Estadio Azteca.

Durante la presentación de Grupo Firme en la NFL, vas a escuchar éxitos como “Ya Supérame”, “El Tóxico” o “En Tu Perra Vida”.

El pasado 25 de septiembre asistieron 280 mil personas a su concierto gratuito en el Zócalo, según el reporte del gobierno capitalino.

¿No vas a poder asistir al partido? La transmisión será a través de ESPN y Televisa.

