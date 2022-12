Si eres fan de la banda británica no lo pienses dos veces y lánzate al Gran Festival de The Beatles en la CDMX. ¡Es gratis!

🎶 Hey Jude, don’t make it bad 🎶 Si eres super fan de la banda, lánzate al Gran Festival de The Beatles en la Ciudad de México.

Se trata de un evento completamente gratuito y para todas las edades.

De acuerdo con los organizadores, se presentarán más de 40 bandas para tocar los mejores éxitos del cuarteto de Liverpool.

Canta a todo pulmón “Let It Be”, “Don’t Let Me Down”, “Hey Jude”, “Here Comes The Sun” o “All You Need Is Love”.

También habrá conferencias para que conozcas más datos sobre la historia musical de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Si lo tuyo es coleccionar, se realizará un intercambio de souvenirs y presentaciones de libros.

Al tiro, porque pronto darán a conocer el programa completo para que armes el plan completo.

Toma nota, el Gran Festival de The Beatles se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre.

Ojo, porque estos son los horarios en los que podrás acudir:

Jueves 15 y viernes 16 a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas

Sábado 17 y domingo 18 de 12:00 a 20:00 horas

El escenario se encontrará en el Centro Cultural Futurama.

Se ubica en Avenida Instituto Politécnico Nacional esquina con Avenida Otavalo s/n Colonia Lindavista.

La manera más rápida de llegar es por la estación “Instituto Politécnico Nacional” del Metrobús y caminas 5 minutos rumbo a Zacatenco.

Recuerda que el evento es gratuito y para todas las edades.