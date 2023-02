No actualizar tu firma electrónica o contraseña, pueden deslindar a una multa ante el SAT y es de los errores más comunes.

Pare de sufrir con el SAT, y haz caso a esta guía de errores por no cometer en el SAT. Evítate multas fuera de tu presupuesto.

¿Cómo evitar una multa ante el SAT?

Buzón tributario actualizado

Avísale a tu contador/a o ponte abusado porque las multas por no tener el buzón tributario actualizado van desde los $ 3,420 a $ 10,260.00 pesos.

2. Firma electrónica y contraseña actualizada

Ciertamente, tener la firma electrónica sin actualizar no te ocasionará una multa ante el SAT, pero no podrás realizar declaraciones ni trámites, lo que sí podría añadir un problema con dicha institución acumulados los meses. Las multas van desde los $1,560.00 hasta los $19,350.00 pesos, tratándose de declaraciones, por cada una de las

obligaciones no declaradas.

3. Sellos digitales actualizados

Si no te ocupas por tener tus sellos digitales actualizados solo puedes facturar en caso seas una persona física y en la página del SAT.

4. Opinión de cumplimiento positiva

Pocos hablan de ella, pero sin la opinión de cumplimiento positiva no podrás acceder a ciertos apoyos y beneficios fiscales, además de no poder emitir facturas y, en dado caso, te la piden en un nuevo puesto de trabajo perderás la oportunidad o posibilidad de recibir tu primer salario a tiempo.

5. Constancia de Situación Fiscal actualizada

Tener la Constancia de Situación Fiscal sin actualizar no te ocasionará a una multa, pero no podrás identificarte fiscalmente ante terceros. Es decir, en caso de no tener correctos tus datos fiscales es posible que no te puedan emitir facturas ni recibos de nómina.