La elecciones del Edomex 2023 ya están a la vuelta de la esquina, por lo que te contamos todo lo que tienes que saber para votar.

La elecciones del Edomex 2023 ya están a la vuelta de la esquina y, si no es tu primera que vas a votar o no estuviste muy al pendiente de la batalla por el Estado de México, te contamos todo lo que tienes que saber para que llegues preparado.

Lo primero que tienes que tener en mente es lo que se jugará en las urnas. Los más 12 millones de mexiquenses que están llamados a votar elegirán a su próxima gobernadora, luego de que Alfredo del Mazo Maza termina su sexenio en este 2023.

Te podría interesar: Suspenderán programas sociales en Edomex por elecciones: Checa las fechas

Una de las aspirantes es Delfina Gómez Álvarez, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y abanderada por la candidatura en común del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT).

Su contrincante es Alejandra del Moral Vela, exsecretaria de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social del Estado de México y la cara de la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN).

Delfina Gómez y Alejandra del Moral competirán por la gubernatura del Edomex Foto: Cuartoscuro

Las elecciones del Edomex 2023 serán el próximo domingo 4 de junio Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo son las elecciones del Edomex 2023? Estas son las fechas clave

Las elecciones del Edomex 2023 serán el próximo domingo 4 de junio. Ese mismo día se darán a conocer los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no cuenta los votos, sólo captura la información que se coloca en las actas de escrutinio de las casillas.

Este resultado dará a la virtual ganadora de los comicios. Sin embargo, no hay una fecha exacta para declarar a la triunfadora, ya que puede haber impugnaciones y, mientras se resuelven, pueden tardar varios meses.

Declarado el gobierno electo (la ganadora de las elecciones), comenzará el periodo de transición con la administración actual, que en este caso sería la de Alfredo del Mazo. Sin embargo, será hasta el 16 de septiembre cuando inicie la administración de la nueva mandataria.

Lo único que tienes que llevar a las casillas el próximo 4 de junio es tu credencial de elector Foto: Cuartoscuro

¿Qué tengo que llevar para votar en el Edomex y qué debo de saber?

Lo único que tienes que llevar a las casillas el próximo 4 de junio es tu credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Si no la perdiste o no la tienes por alguna razón, ya no podrás participar en los comicios, ya que la fecha límite para expedir una nueva fue el pasado martes 7 de febrero.

Recuerda que también debe estar vigente. Para saber ese dato, lo único que tienes que revisar es tu credencial, en la parte de la foto, en la esquina inferior derecha en la sección que dice “vigencia”; debe decir el año 2023 y superior.

Con ese requisito en regla, sólo deberás de acudir a tu casilla, dónde lxs funcionarixs de casilla te entregarán la boleta. Para que no te agarren en curva, este papel incluye cinco recuadros alusivos a partidos políticos y uno más en el que las personas podrán registrar su apoyo a candidatos no registrados.

La boleta incluye cinco recuadro alusivos a partidos políticos y uno más para candidatos no registrados Foto: Cuartoscuro

Del total de espacios, cuatro están designados para Alejandra del Moral, mientras que Delfina Gómez solo tendrá uno. Esto se debe al registro de las aspirantes, en el que la primera lo hizo por alianza y la segunda por candidatura común.

Tras tachar a tu aspirante preferido, dobla tu boleta y la tendrás que depositar en las urnas. Luego lxs funcionarixs te sellarán tu credencial de elector y te pondrán una tinta de seguridad en tu pulgar para distinguir que ya emitiste tu voto; tranquilx, después de unos días se te borrará.

¿Cómo ubicar tu casilla para elección en Edomex?

Saber qué casilla te corresponde es muy sencillo: aunque habrá más de 20 mil casillas ubicadas en diferentes municipios del Estado de México, lo único que tienes que hacer es entrar a la página del INE en la sección “Ubica tu casilla” (o da clic en este ENLACE).

Ahí tendrás que seleccionar el estado que te corresponde, en esta caso el Edomex, así como la sección. Luego solo le darás en buscar y el sistema te dará la dirección de dónde está tu casilla, que es cercana a tu domicilio.

Te podría interesar:

Conoce los 3 transportes nuevos que conectarán a la CDMX y el Edomex

Zonas arqueológicas del Edomex que tienes que conocer