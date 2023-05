Celebra este Día del Perro Sin Raza dándole casa a un lomito; checa dónde adoptar un perro en CDMX

Este domingo 28 de mayo es el Día del Perro Sin Raza y la mejor forma de celebrarlo es dándole un hogar a uno de estos animalitos, por lo que te vamos a cinco albergues dónde puedes adoptar un lomitos rescatado de la calle.

Eso sí, recuerda que tienes que tener en cuenta que es una gran responsabilidad. Por ello, si estás pensando en dónde adoptar un perro en CDMX, considera el tiempo, el dinero y el cariño que tendrás que darle.

No es sorpresa que cada una de las opciones que te damos en la siguiente lista tiene procesos de selección para las personas que buscan darle un hogar a estos animalitos. No lo tomes a mal, es para asegurarse que encuentren un lugar en el que estén sanos y a salvo para que no regresen a las calles.

Si estás pensando en adoptar un perro, considera el tiempo, el dinero y el cariño que tendrás que darle Foto: Shutterstock

¿Dónde adoptar un perro en CDMX?

Centro de Transferencia Canina

El primero de ellos es un albergue del Gobierno de la Ciudad de México que se dedica a dar cuidados a los perritos rescatados del Metro. Se encuentra ubicado en Avenida de las Culturas sin número, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6.

Para ver a los caninos que están en adopción solo tienes que ingresar a la página www.metro.cdmx.gob.mx y dirigirte al icono de Centro de Transferencia Canina. Luego tendrás que darle click en donde dice “¡Adóptame!”. Si te animas por uno, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Descarga del siguiente ENLACE y llena el formato para la adopción de caninos.

y llena el formato para la adopción de caninos. Presentarte en el Centro de Transferencia Canina. Está abierto de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Presentar copia del INE u otro documento oficial.

Copia del comprobante de domicilio (máximo 3 meses atrás de luz, agua, predial o teléfono).

Se te programará una visita domiciliaria.

En caso de cumplir con los requisitos, se agendará fecha de entrega.

Refugio San Gregorio

Este refugio es una organización que sobrevive de donativos y ayuda de almas caritativas. Tienen a su cuidado a más de 200 perros y procuran buscarles hogar a los que están en condiciones de ser adoptados.

Sin embargo, esta organización remarca que el proceso es riguroso. “Nos queremos asegurar de que los perros estarán cuidados adecuadamente y serán felices”, señala en su sitio web.

Para ser un candidato debes contar con una cama; collar y correa para paseo; platos de agua y comida; placa con su nombre y datos del adoptante; así como mantener la placa del Refugio. Si te interesa, debes seguir estos pasos:

Enviar copia de INE

Enviar comprobante de domicilio

Llenar y enviar el FORMATO DE ADOPCIÓN

Entrevista telefónica

Visita al domicilio

NOS LLAMAMOS SAETA Y BOLUDA FUIMOS RESCATADOS EN AJUSCO DESEAMOS UNA CASA PROPIA CON JARDIN Y UNA FAMILIA AMOROSA CONTAMOS CON TODOS LOS PROTOCOLOS INFORMES

5585774112

5555681237 TEL FIJO HORAS HABILES pic.twitter.com/VSO5qulBCW — Refugio San Gregorio (@GregorioRefugio) April 28, 2023

Refugio Franciscano

Desde 1977, la asociación civil le ha dado hogar a perros y gatos. Actualmente viven más de mil 800 perros y más 100 gatos que llegaron en condiciones deplorables, maltratados, perseguidos, abandonados, atropellados o enfermos.

Para adoptar uno de estos amiguitos, tendrás que enviar una solicitud al refugio para que realicen los protocolos de selección correspondientes como visitas domiciliarias para conocer el nuevo hogar del perrito.

Gracias a Luffy y a su familia por tanto cariño y apoyo.

Luffy solía vivir en el Refugio Franciscano antes de ser adoptada por una maravillosa familia @codestetica pic.twitter.com/Sbq58VABzH — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) April 20, 2023

Recate Animal

En esta organización sin fines de lucro trabajan un grupo de voluntarixs unidxs por el amor hacia los animales. Rescatan perros y gatos para después buscarles hogares adoptivos responsables.

Para ayudar con un hogar a uno de estos animales tienes que cubrir los siguientes requisitos para poder adoptar. Entre ellos está ser mayor de edad, radicar en el CDMX, llenar una solicitud de adopción.

También deberás estar dispuestx a recibir una visita de verificación, así como llamadas y visitas de seguimiento, firmar un contrato de adopción y dar una copia de tu identificación oficial y un comprobante de domicilio.

Tu datos tendrás que enviarlos a los siguientes correos [email protected] o [email protected]

Mi nombre es Suky

Soy una hermosa Husky de aproximadamente 2 años

Si deseas adoptarme MANDA un mensaje al 5574738117. Solo se dará información y se hará el proceso de adopción por este medio. Se dará preferencia a quien tenga conocimiento de la raza🧵👇🏼 pic.twitter.com/3IPHpD68y7 — Rescate Animal (@RescateAnimal) May 25, 2023

Adoptist

La última de la lista es una opción que sale de lo normal, ya que es una plataforma de adopción en línea. Te ayuda a conectar a personas rescatistas con personas dispuestas a dar un hogar a un lomito.

Si te interesa alguno de los lomitos que hay en la lista inmensa de opciones, deberás llenar la solicitud. La misma plataforma la hará llegar al rescatista y se contactará contigo si eres la persona indicada para la adopción.

