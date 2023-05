No le juegues al vivo al dar una vuelta prohibida en la CDMX, además de arriesgar tu integridad, la multa te puede salir en un ojo de la cara.

Si eres de los que dice “no pasa nada” al darse una vuelta que está prohibida en la CDMX, ¡aguas con la multa! Si te cachan, podrías tener sanciones que pueden sacarte una gran parte de tu quincena o tus ahorros por infraccionar el Reglamento de Tránsito.

Pero vamos con calma. Si no sabes cuándo sí y cuándo no dar vuelta, nosotrxs te explicamos para que no te agarren las autoridades infraganti. Recuerda que, aunque no conozcas las leyes, no significa que no estés exento a cumplirlas.

De acuerdo con el artículo 10, fracción X, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la vuelta continua, a la derecha y a la izquierda, está prohibida, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente lo permita.

En caso de que haya una señal que te dé luz verde para dar la vuelta, tendrás que ceder el paso a lxs peatonxs que estén cruzando, así como a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar.

En caso de que haya una señal que te dé luz verde para dar la vuelta, tendrás que ceder el paso a lxs peatonxs que estén cruzando. Foto: Cuartoscuro

¿Y cuáles son esas señales?

La primera que debes de conocer es la vuelta continua a la derecha. Esta indica a lxs conductorxs que en una intersección controlada por semáforos está permitida la vuelta a la derecha en forma continua, aunque para el tránsito que sigue de frente se indique el alto.

También está la vuelta obligatoria. Está le da aviso a los vehículos que uno o varios carriles en la intersección deben usarse exclusivamente para una vuelta a la derecha o izquierda. Estos no podrán ser ocupados por autos que sigan de frente.

¡Ojo! Cuando la señal tenga alguna imagen de un coche significa que la persona que está conduciendo tiene sí o sí la obligación de realizar la vuelta indicada. Debes de estar muy atento al camino, si no podrías tener una vuelta errónea y retrasar la llegada a tu destino.

La última es la señal de prohibido dar vuelta. Esta advierte sobre las intersecciones en las que no se permite dar vuelta a la derecha o izquierda. La razón de esto es porque puede tratarse de una vía en sentido contrario, o por interferir en los movimientos de peatonxs u otros vehículos.

¿Cuánto es la multa por vuelta prohibida en CDMX?

Ahora sí, a lo que nos truje: ¿cuánto es la multa por vuelta prohibida en CDMX? El artículo 10, fracción X, señala que quienes infrinjan estas señalizaciones serán sancionados con tres puntos a la licencia para conducir y, si sigues acumulando estos, podrías quedarte sin ella.

En cuanto a “money”, la multa es equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Es decir, puede ser desde los mil 37 pesos con 40 centavos hasta los dos mil 74 pesos con 80 centavos.

En caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos, por ejemplo de las fotocívicas, se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.

Así que ya te la sabes, no hay pretexto para que incumplas con el Reglamento de Tránsito y des vueltas prohibidas por las calles de la capital del país.

Foto: Cuartoscuro

