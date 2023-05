Claudia Sheinbaum anunció todo lo que pasará en la CDMX tras el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19

Luego de que este martes se anunció el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, el Gobierno de la CDMX le siguió los pasos a la Federación y también le puso fin en la capital del país.

“Evidentemente estamos con el levantamiento de la emergencia a nivel nacional. Podemos decir que hoy también se levanta la emergencia en la ciudad”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su conferencia de prensa de este martes.

La recomendación del uso de cubrebocas para lugares cerrados como en el transporte público FOTO: Cuartoscuro

Sin embargo, aún quedan muchas dudas por resolver sobre qué es lo que pasará con la prevención del Covid-19, así como todas las medidas que se anunciaron cuando la emergencia estaba activa.

De hecho, la mandataria capitalina fue contundente y recordó que los contagios de coronavirus van a continuar. “Eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse de Covid, pero ya no es un problema de saturación de hospitales, de incremento de mortalidad”, completó.

¿Qué pasará en la CDMX tras el fin de la emergencia sanitaria?

La jefa de Gobierno indicó que en su administración seguirán pendientes si hay un incremento de contagios de algunas de las variantes. Además, anotó que el Hospital General Ajusco Medio seguirá atendiendo a los pacientes con esta enfermedad por su especialidad en neumología.

A su vez, señaló que el uso del cubrebocas en las escuelas seguirá como lo señaló la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, mencionó seguirá la recomendación para lugares cerrados como en el transporte público.

El uso del cubrebocas en las escuelas seguirá como lo señaló la Secretaría de Educación Pública FOTO: Cuartoscuro

“Como ustedes ya saben, ya no es obligatorio en ningún lugar. Hace tiempo que publicamos que ya no es obligatorio, que depende de las personas, sobre todo en lugares cerrados”, acotó.

Por último, en cuanto a la vacunación, Sheinbaum indicó que será la Secretaría de Salud (SSA) federal la que se encargará de definir el plan de insaculación para la población, de acuerdo a las investigaciones científicas.

