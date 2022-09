🎶 I can’t get no satisfaction 🎶 Afina la garganta para cantar los mejores éxitos de este grupo británico porque habrá concierto tributo a The Rolling Stones.

Si eres mega fan de su música o estás conociendo todo su repertorio, este será tú evento gratuito favorito.

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero, se presentarán cuatro bandas totalmente en vivo, se trata de:

16:00 horas РSticky Fingers Band M̩xico

17:00 horas – The Oldies Sounds

18:00 horas – Stick Fingers

19:00 horas – Grupo Los Clásicos

Se prevé que durante cuatro horas, el setlist incluya canciones como “Star Me Up”, “Sympathy For The Devil”, “Living In The Heart Of Love”, “I Can’t Get No”, entre otras.

Además, se realizará una conferencia “Los Templos de sus Satánicas Majestades” a cargo del catedrático e historiador Armando Ruiz.

Pon mucha atención, porque el concierto tributo a The Rolling Stones, se llevará a cabo este domingo 24 de septiembre desde las 16:00 a las 20:00 horas.

El escenario se encontrará en el Centro Cultural Futurama.

Se ubica en Avenida Instituto Politécnico Nacional esquina con Avenida Otavalo s/n Colonia Lindavista.

La manera más rápida de llegar es por la estación “Instituto Politécnico Nacional” del Metrobús y caminas 5 minutos rumbo a Zacatenco.

Recuerda que el evento es gratuito y para todas las edades.

No olvides usar el cubrebocas y respetar las indicaciones de los organizadores.