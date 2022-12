Esto sabemos de la petición para el concierto de Bad Bunny en el Zócalo de la CDMX tras los problemas con los boletos en el Estadio Azteca.

En conferencia de prensa este miércoles 14 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los problemas en el concierto del fin de semana e hizo una invitación a que el cantante se presente en la CDMX gratis.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una consideración de él”, dijo el Presidente.

AMLO dijo que Bad Bunny tiene dimensión social y que podría hacerlo sin cobrar, mientras el gobierno de México pone el escenario y las luces.

Sin embargo, olvídense de ver a Benito volando por la plancha del Zócalo pues el presidente señaló que no sería un escenario tan espectacular como el del Estadio Azteca en el que el cantante sobrevuela al público en una palmera.

“Bad Bunny es una gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude”, dijo el presidente.

Con esto, el mandatario busca resarcir los daños ocasionados por la clonación de boletos y que ocasionó que cientos de personas no pudieran ingresar al recinto.

“Sería mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, no es culpa de él, es culpa de quienes vendieron los boletos pero el podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es un joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial”, agregó.

