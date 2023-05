Chang Li S1 Pro es el auto más barato del mundo, pues cuesta solo 20 mil pesos, y ya está disponible en México, pero ¿conviene comprarlo?

Este coche fabricado por la empresa china Changzhou Xili Car Industry, se ha convertido recientemente en la sensación en redes sociales por su tamaño pequeño, sus llamativos colores y, sobre todo, su bajo precio, que es 10 veces menor al promedio de los autos nuevos en México (de alrededor de 200 mil pesos).

Si este vehículo te suena atractivo, aquí te decimos cuáles son sus características y cómo puede adquirirse para que decidas si te animas o no a comprarlo.

Foto: Mercado Libre

¿Cómo es el Chang Li S1 Pro?

El Chang Li S1 Pro es un auto eléctrico. Mide apenas 2.5 metros de largo, 1.5 de alto y 1.8 de ancho. Es incluso más pequeño que un Chevrolet Spark.

Se trara de un auto eléctrico, por lo que para funcionar requiere una carga de entre 4 y 8 horas que le permiten recorrer distancias de hasta 70 kilómetros a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Es decir, que funciona para quien quiera recorrer distancias cortas en vías de baja velocidad

Entre sus comodidades cuenta con aire acondicionado, puertos USB, radio y cámara de reversa. Sin embargo, he aquí el detalle: no cuenta con bolsas de aire, control electrónico de estabilidad ni frenos ABS. Por ello, no satisface la Norma Oficial Mexicana (NOM) 195 que deben cumplir los vehículos automotores en nuestro país. Por ello, está en duda bajo qué condiciones y en qué tipo de vías podría utilizarse. Hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento de las autoridades al respecto.

¿Cómo puede conseguirse en México?

Respecto a la forma de adquirir el Chang Li S1 Pro, por el momento solo puede comprarse a través de las aplicaciones chinas Alibaba y Aliexpress, así como en línea a través de Mercado Libre.

Pero ojo: si bien el costo de este auto es de 20 mil pesos, lo que lo convierte en el auto más barato del mundo, a ello hay que sumarle el costo de importación, que es de 30 por ciento del valor del vehículo, mas los gastos de envío. En suma, para traerlo a México sería necesario gastar alrededor de 12 mil pesos extra.

Ahora que conoces todos los detalles sobre el Chang Li S1 Pro, cuéntanos si te animarías a comprar el auto más barato del mundo.

