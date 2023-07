La CDMX le pondrá fin a esas marañas de cables que hay en los postes; aquí te decimos cómo pedir que los quiten de tu colonia.

La CDMX le dirá adiós a las marañas de cables que cuelgan en los postes de luz. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), así como con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).

“Ayuda mucho en materia de Protección Civil este convenio y a la seguridad de las personas que transitan por las calles y también a quienes están ejerciendo, precisamente, su derecho a usar estas tecnologías”, señaló Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital del país, en conferencia de prensa.

La CDMX le dirá adiós a las marañas de cables que cuelgan en los postes de luz.

Esto quiere decir que empresas como, AT&T, Megacable, MCM Telecom, Izzi, Telmex y Totalplay, realizarán jornadas para retirar cables en desuso instalados en la vía pública. Lo harán cada año en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

“El conjunto de las empresas va a hacer su revisión para ver qué cableados ya no se están usando, qué usuarios ya no están haciendo vigente su contratación por algún motivo, porque ya no quieren el servicio o se cambiaron de domicilio o cualquier otra razón o qué cableado también se encuentra ya descompuesto o inutilizado”, detalló.

Gonzalo Martínez Pous, vicepresidente de la CANIETI, reconoció la disposición del Gobierno de la CDMX para establecer un mecanismo de coordinación con la industria y así resolver las marañas de cables.

“Pensamos que, por este tipo de convenios, precisamente caminamos hacia el lado correcto, donde ponemos en armonía estos dos derechos: el de gozar de estos espacios públicos que tienen los ciudadanos con toda seguridad y, además a su vez, que la gente esté debidamente comunicada en sus hogares, comercios, etcétera”, dijo.

¿Cómo pedir que quiten las marañas de cables de tu colonia en la CDMX?

¿Cómo pedir que quiten las marañas de cables de tu colonia en la CDMX?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que con este convenio las empresas y el gobierno capitalino se comprometieron en varias cosas:

Revisar y retirar de forma anual y programada cables en desuso

El retiro permanente a solicitud de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) o mediante reportes ciudadanos vía el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)

Desarrollar un plan de retiro por polígono y fecha

Ahora, pedir que quiten las marañas de tu colonia en la CDMX es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es realizar el reporte. Después, este será canalizado a la ADIP y las empresas procederán al retiro del cableado. Lo puedes hacer por tres vías:

En el portal del Sistema Unificado de Atención Ciudadana

La App CDMX, que está disponible para dispositivos Android e iOS

Llamar al número *0311 de Locatel

