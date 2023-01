Familiares de María Ángela Olguín Bustamante, joven de 16 años desaparecida en Indios Verdes, se manifiestan para exigir su localización.

Desde la noche del 19 y la mañana del 20 de enero mantienen un bloqueo sobre Insurgentes Norte, en dirección a la autopista México-Pachuca.

María Ángela fue vista por última vez alrededor de las 17:00 horas del 19 de enero de 2023 afuera de un baño público en el paradero de Indios Verdes.

Rocío Bustamante, madre de María, contó en declaraciones a la prensa que su hija desapareció cuando la esperaba en la salida de un baño aledaño a la estación Indios Verdes del Metrobús.

“Veníamos saliendo de la estación de Indios Verdes. Yo paso al baño y mi hija se queda aquí parada. Cuando yo paso al baño le digo que aquí me espere; entro y me formo porque había fila. Todavía yo la veía que seguía aquí parada”.

La madre de la joven dijo que una vez dentro del baño, escuchó que su hija la llamaba a gritos. Sin embargo, cuando salió a buscarla ya no estaba:

“Entro al baño directo y en ese momento, solo unos segundos después, escucho que me dice ‘¡Ma!’. En ese momento me paro rápido, me apresuro, me lavo las manos, salgo y mi hija ya no está”.